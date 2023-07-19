Quake Champions получила бесплатные карты и режимы с обновлением QuakeCon 2023 ©

Совершенно неожиданным образом Quake Champions получила новое обновление, в котором представлена богатая серия полезного контента как для тренировок, так и для проверки себя в соревновательной игре.

На официальной странице игры в Steam было объявлено, что рассматриваемое обновление было опубликовано в честь скорого прибытия QuakeCon 2023, большого события, которое состоится примерно через месяц. Основное дополнение состоит из «Короля арены», нового соревновательного режима, в котором два рейнджера сойдутся лицом к лицу: первый, кто выиграет 10 раундов, одержит победу.

В патче также представлены три новые карты, предназначенные для обучения игроков: «Гидлок» идеально подходит для тех, кто хочет попрактиковаться в своих движениях, «Склад» используется для чередования огня и укрытий, а «Рингсайд» — круговая карта, которая позволяет вам тренироваться, чтобы выходить из трудных моментов. .

Но это еще не все, так как помимо тематического набора QuakeCon 2023, доступного в магазине, были изменены некоторые аспекты, связанные с чемпионами и оружием. Среди них улучшение античит-системы, которое поможет сделать игры более безопасными.