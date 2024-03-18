Quantum Error получит сиквел под названием Quantum State

Перед выходом игры Quantum Error в прошлом году студия-разработчик TeamKill Media сообщила, что игра планируется как первая часть трилогии. И хотя космический хоррор-шутер получил разгромные рецензии после выхода (оценка на Metacritic составила 40 баллов), похоже, разработчик намерен придерживаться своих планов.
На своей странице в Twitter разработчики из TeamKill Media анонсировали Quantum State, которую они называли полноценным сиквелом Quantum Error.
Однако интересно, что в отличие от космического хоррора предшественника, Quantum State будет иметь другой подход. TeamKill Media описывает игру как "кинематографический шутер от третьего лица, который будет в значительной степени сосредоточен на повествовании и стелсе", подобно Metal Gear. Также был представлен первый официальный скриншот игры.
Quantum State разрабатывается для PS5 на движке Unreal Engine 5. TeamKill Media утверждает, что игра не выйдет в этом году, так как "предстоит проделать большую работу, прежде чем она будет готова".
Несмотря на широкую критику, Quantum Error оказалась успешной для TeamKill Media с коммерческой точки зрения. Еще до релиза игра окупила свой бюджет на разработку только за счет цифровых предзаказов.
Они там деньги что ли отмывают на этих проектах? Обычно после разгромного по убыткам старта проект замораживают, а то и закрывают студию, а персонал разгоняют.
Ты игру то видел, она стоила то ящик пива и пару дней тыренья асетов. Все остальное время разрабы бухали и скрепляли это все в одну игру.
На новый ящик заработали уже можно сиквел делать.)
"Несмотря на широкую критику, Quantum Error оказалась успешной для TeamKill Media с коммерческой точки зрения. Еще до релиза игра окупила свой бюджет на разработку только за счет цифровых предзаказов."
Прочитать до конца не?