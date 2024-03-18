Quantum Error получит сиквел под названием Quantum State

Перед выходом игры Quantum Error в прошлом году студия-разработчик TeamKill Media сообщила, что игра планируется как первая часть трилогии. И хотя космический хоррор-шутер получил разгромные рецензии после выхода (оценка на Metacritic составила 40 баллов), похоже, разработчик намерен придерживаться своих планов.

На своей странице в Twitter разработчики из TeamKill Media анонсировали Quantum State, которую они называли полноценным сиквелом Quantum Error.

Однако интересно, что в отличие от космического хоррора предшественника, Quantum State будет иметь другой подход. TeamKill Media описывает игру как "кинематографический шутер от третьего лица, который будет в значительной степени сосредоточен на повествовании и стелсе", подобно Metal Gear. Также был представлен первый официальный скриншот игры.

Quantum State разрабатывается для PS5 на движке Unreal Engine 5. TeamKill Media утверждает, что игра не выйдет в этом году, так как "предстоит проделать большую работу, прежде чем она будет готова".

Несмотря на широкую критику, Quantum Error оказалась успешной для TeamKill Media с коммерческой точки зрения. Еще до релиза игра окупила свой бюджет на разработку только за счет цифровых предзаказов.