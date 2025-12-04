В Steam появилась демоверсия ретро-экшена Queen's Domain с открытым миром

Издательство Future Friends Games совместно с разработчиками из студии Freshly Baked Games LLC представили свой новый проект под названием Queen’s Domain. Это ролевой экшен, выполненный в стилистике темного ретро-фэнтези, который делает основной упор на исследование окружения и жестокие сражения. На странице игры в магазине Valve уже доступна бесплатная демоверсия, позволяющая оценить основные механики проекта.

Сюжетная завязка отправляет игрока на таинственные берега острова Неасид. Главный герой прибывает туда с целью разыскать своего пропавшего отца, однако обычные поиски быстро превращаются в борьбу за выживание. Протагонисту предстоит раскрыть мрачные тайны древнего места, где силы зла набирают мощь, а пробуждение некой спящей королевы грозит катастрофой.

Игровой процесс Queen’s Domain строится вокруг исследования взаимосвязанного мира и динамичной боевой системы. Важным элементом геймплея станет легендарный святой меч Энду. С его помощью герой сможет не только атаковать врагов, но и использовать магические рывки для полета между платформами, что открывает доступ к новым зонам острова. Сами сражения используют классическую шкалу выносливости, требуя от игрока тактического подхода с применением заряжаемых ударов и особых приемов.

Разработчики обещают внушительный объем контента, который включает в себя более 50 видов оружия ближнего боя, которые можно находить и улучшать. В дополнение к этому арсенал героя пополнят свыше двадцати типов метательного снаряжения. Все это потребуется для уничтожения более сотни разновидностей врагов, мини-боссов и могущественных главарей, скрывающихся в глубинах Неасида. Ролевая система также включает повышение уровня, использование аксессуаров и приготовление еды для усиления характеристик.

Согласно информации на странице в Steam, полная версия игры получит текстовый перевод на русский язык. Системные требования проекта весьма демократичны: для комфортной игры в 1080p разработчики рекомендуют видеокарту уровня GTX 1060 и 6 гигабайт оперативной памяти.