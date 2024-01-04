Бета-тестирование MMORPG The Quinfall начнется в конце этого месяца

Первый этап закрытой беты The Quinfall стартует в конце этого месяца, а именно 30 января. Авторы обещают, что больше никаких задержек не будет.
Первая закрытая бета-версия состоится 30 января. Мы не планируем больше никаких переносов. Поэтому дата, указанная на платформе Steam, будет обновлена до даты открытого бета-тестирования в ближайшее время. Участники закрытого бета-тестирования вскоре начнут получать ключи. Избранные пользователи смогут принять участие в игре, не покупая ее.
The Quinfall - одна из самых захватывающих MMORPG года, которая может похвастаться огромной картой площадью 2016 квадратных километров, которая, как утверждается, является "самой большой картой во всем жанре MMO".
Что еще? Нон-таргетная боевая система, цикл дня и ночи, обширная кастомизация персонажей, классы персонажей, основанные на десятках профессий и девяти различных системах оружия, а также средневековый стиль, сдобренный небольшими элементами фэнтези.
Звучит и выглядит неплохо, но все еще есть сомнения. Quinfall всплыла из ниоткуда и наобещала всяких невероятных вещей, несмотря на то, что за производством стоит какая-то нишевая неизвестная компания. Будем надеяться, что это не повторение The Day Before.
Жду открытого тестирования что бы пощупать эту пушечку.
Очередная донатная помойка.
немного противно смотрятся спец эффекты из откровенных частиц....