Бета-тестирование MMORPG The Quinfall начнется в конце этого месяца

Первый этап закрытой беты The Quinfall стартует в конце этого месяца, а именно 30 января. Авторы обещают, что больше никаких задержек не будет.

Первая закрытая бета-версия состоится 30 января. Мы не планируем больше никаких переносов. Поэтому дата, указанная на платформе Steam, будет обновлена до даты открытого бета-тестирования в ближайшее время. Участники закрытого бета-тестирования вскоре начнут получать ключи. Избранные пользователи смогут принять участие в игре, не покупая ее.

The Quinfall - одна из самых захватывающих MMORPG года, которая может похвастаться огромной картой площадью 2016 квадратных километров, которая, как утверждается, является "самой большой картой во всем жанре MMO".



Что еще? Нон-таргетная боевая система, цикл дня и ночи, обширная кастомизация персонажей, классы персонажей, основанные на десятках профессий и девяти различных системах оружия, а также средневековый стиль, сдобренный небольшими элементами фэнтези.



Звучит и выглядит неплохо, но все еще есть сомнения. Quinfall всплыла из ниоткуда и наобещала всяких невероятных вещей, несмотря на то, что за производством стоит какая-то нишевая неизвестная компания. Будем надеяться, что это не повторение The Day Before.