на главную
об игре
Quinfall 4-й квартал 2023 г.
5.4 22 оценки

Quinfall может похвастаться очень продвинутым созданием персонажей

©
Procy_on
Новости

Получим ли мы наконец MMORPG с лучшей, большей, более продвинутой кастомизацией персонажей, чем в Black Desert, вышедшей в 2016 году? Очень может быть, что да.

Разработчики игры Quinfall недавно показали кадры создателя персонажей, который обещает быть огромным. С сотнями, если не тысячами опций вы сможете создать действительно уникального персонажа, не похожего ни на одного другого. Это касается практически всех элементов: глаз, губ, татуировок, бровей, шрамов и так далее.

Тем не менее, The Quinfall по-прежнему остается загадочной MMORPG, релиз которой намечен на 4 квартал 2023 года. На странице в Steam вы можете узнать об игре побольше.

53
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Как же надоеде эти "совершенно новой MMORPG." помойные игры с кучей доната, гринда и групповой игры!! Я хочу играть один, нет у меня друзей играть в игры MMO

86
Fenharell

Играйв синглы и не ной. Или в тесо, там можно одному аутировать

-55
Kalter2077

Как по мне нет нормальных ммо. Скучные гриндилки с посредственным сюжетом. Много лет назад, я не так представлял ммо, пока не поиграл.

20
Юрец Одесса Fenharell

Тебя забыл спросить что мне делать!! Иди Genshin Impact играй, твой уровень. Синг наверно уже умерли!!

0
Fenharell Юрец Одесса

Я в ммо играю, нах мне геншин.

-10
MadDarkGuard Юрец Одесса

Геншин это соло-игра, если не в курсе))

0
StarDNikolaevich
Quinfall может похвастаться очень продвинутым создателем персонажей

Вот прям создателем? Ни созданием, ни редактором, а прям создателем?

17
Zolq

да

1
FlexGum

сколько еще игр с *fall в названии выпустят?

10
Alex40001

они ничему не учатся. ну или это предостережение

1
ratte88

Символичные названия на деле

2
BRAKK

Я так думаю,не только игр.Надо ещё операционку с названием Fall выпустить,будет FallOS.

2
Zolq ratte88

чем вам fallout не угодил?

0
Alex40001 Zolq

примерно "падение выход" ну или просто "осадки" и тут как бы правило не работает

0
Alex40001

зергуд зергуд но только 4 кватал. выпусти они тыкалку в 3 квартале для создания и сохранения моделей у игроков это еще бы привлекло внимание

1
AndralStormborn

Любопытно будет поиграть, слежу за новостями

1
Беркут Слеер

Black Desert - нашли с чем сравнить. Даже учитывая ремастер игра сильно устарела.

1
Souldray

При этом дает пинка всем современным ммо по графике и геймплею....

3
Беркут Слеер Souldray

Стандартные повторяющиеся диалоги. Коллизию отчасти исправили, но не до конца: сетка осталась прежней. Швы на теле, растяжки текстуры: в современных играх такого почти нет. Мелкие дальние объекты: ветки, трава -- запаздывают с загрузкой даже на RX серии.

0
bohdan2015

А можно сделать чтобы редактор был огромный, а игра мизерная?:D

1
Kot9lra street

мм очередная донатная помойка

1
SOLUS5678

С нетерпением жду!!!!

0
KoRnEr

пойдет

0
Комментарий удален
Комментарий удален
Илья Рак Антон Патриарх Логвинов

но только если разрабы это будут использовать. Например, в диалогах сделают плавающую камеру от третьего лица.

В том же Скайриме можно было накачать модов на новые модельки, текстуры лиц, редактор и создавать персонажа весьма красивого - чтобы что? Чтобы никогда его не видеть? Игре очень не хватало 3 лица в диалогах.

0
iMattz
Мне по каефу долго сидеть над созданием персонажа. Но я не хочу, чтобы внешность влияла на игру.

я не про то, что брови брежнева должны приносить оверсто к харизме, а про то, что детали настраеваемости зашли так далеко, что это не имеет ничего общего с игрой. ну создал ты красавца, ну мамка оценит; создал уродца - на стриме посмеются.

если детали настраиваемости зашли настолько, что мне НАДО просиживать сто часов над настройками, и они ни на что не влияют, на кой тогда запариваться?


0
iMattz Антон Патриарх Логвинов
Создание персонажа в рпг-хах чуть ли не самый увлекательный и важный процесс.

знаешь для чего нужен редактор перса? для того, чтобы рука чаще п*ську навещала.

0
Rаyden

Ведьмак онлайн? :)

-1