Quinfall может похвастаться очень продвинутым созданием персонажей

Многопользовательская ролевая игра, в которой вас ждёт путешествие по вселенной Квинфолл.

Вы можете начать своё приключение в пяти регионах, каждый из которых обладает своими уникальными климатическими условиями. Во время исследования мира вы сможете открыть для себя уникальных монстров, события и локации.

Как и в любой другой MMO, у вас есть возможность создать своего персонажа. Также стоит отметить, что в игре присутствует система специализации, которая состоит из десятков различных профессий.

Если будет желание, то можно построить свой дом и завести маунтов и питомцев.