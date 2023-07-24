Quinfall может похвастаться очень продвинутым созданием персонажей

Получим ли мы наконец MMORPG с лучшей, большей, более продвинутой кастомизацией персонажей, чем в Black Desert, вышедшей в 2016 году? Очень может быть, что да.
Разработчики игры Quinfall недавно показали кадры создателя персонажей, который обещает быть огромным. С сотнями, если не тысячами опций вы сможете создать действительно уникального персонажа, не похожего ни на одного другого. Это касается практически всех элементов: глаз, губ, татуировок, бровей, шрамов и так далее.
Тем не менее, The Quinfall по-прежнему остается загадочной MMORPG, релиз которой намечен на 4 квартал 2023 года. На странице в Steam вы можете узнать об игре побольше.
Как же надоеде эти "совершенно новой MMORPG." помойные игры с кучей доната, гринда и групповой игры!! Я хочу играть один, нет у меня друзей играть в игры MMO
Играйв синглы и не ной. Или в тесо, там можно одному аутировать
Как по мне нет нормальных ммо. Скучные гриндилки с посредственным сюжетом. Много лет назад, я не так представлял ммо, пока не поиграл.
Тебя забыл спросить что мне делать!! Иди Genshin Impact играй, твой уровень. Синг наверно уже умерли!!
Я в ммо играю, нах мне геншин.
Геншин это соло-игра, если не в курсе))
Вот прям создателем? Ни созданием, ни редактором, а прям создателем?
да
сколько еще игр с *fall в названии выпустят?
они ничему не учатся. ну или это предостережение
Символичные названия на деле
Я так думаю,не только игр.Надо ещё операционку с названием Fall выпустить,будет FallOS.
чем вам fallout не угодил?
примерно "падение выход" ну или просто "осадки" и тут как бы правило не работает
зергуд зергуд но только 4 кватал. выпусти они тыкалку в 3 квартале для создания и сохранения моделей у игроков это еще бы привлекло внимание
Любопытно будет поиграть, слежу за новостями
Black Desert - нашли с чем сравнить. Даже учитывая ремастер игра сильно устарела.
При этом дает пинка всем современным ммо по графике и геймплею....
Стандартные повторяющиеся диалоги. Коллизию отчасти исправили, но не до конца: сетка осталась прежней. Швы на теле, растяжки текстуры: в современных играх такого почти нет. Мелкие дальние объекты: ветки, трава -- запаздывают с загрузкой даже на RX серии.
А можно сделать чтобы редактор был огромный, а игра мизерная?:D
мм очередная донатная помойка
С нетерпением жду!!!!
пойдет
но только если разрабы это будут использовать. Например, в диалогах сделают плавающую камеру от третьего лица.
В том же Скайриме можно было накачать модов на новые модельки, текстуры лиц, редактор и создавать персонажа весьма красивого - чтобы что? Чтобы никогда его не видеть? Игре очень не хватало 3 лица в диалогах.
я не про то, что брови брежнева должны приносить оверсто к харизме, а про то, что детали настраеваемости зашли так далеко, что это не имеет ничего общего с игрой. ну создал ты красавца, ну мамка оценит; создал уродца - на стриме посмеются.
если детали настраиваемости зашли настолько, что мне НАДО просиживать сто часов над настройками, и они ни на что не влияют, на кой тогда запариваться?
знаешь для чего нужен редактор перса? для того, чтобы рука чаще п*ську навещала.
Ведьмак онлайн? :)