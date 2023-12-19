В игру RaceRoom добавлены автомобили DTM 2023

Гоночный симулятор, использующий передовые технологии для максимально реалистичного моделирования физики автомобилей и их поведения на трассе.

У разработчиков имеются многочисленные лицензии на воссоздание таких популярных гоночных серий как WTCR, WTCC, ADAC GT Masters и легендарный DTM. Также в игре представлены лицензированные модели автомобилей от ведущих производителей: BMW, Audi, Ford, McLaren, Mercedes-Benz, Pagani и других.

Для полного погружения в атмосферу симулятор поддерживает подключение разнообразных аксессуаров: руля, педалей, даже шлемов виртуальной реальности. Это позволяет максимально реалистично почувствовать себя профессиональным гонщиком.

Физическая модель игры учитывает особенности каждой трассы, поэтому настройки автомобиля придётся адаптировать под свой стиль вождения. Доступна детальная настройка давления в шинах, коробки передач, прижимной силы и прочих характеристик.

Среди режимов — карьеры с прогрессией в разных гоночных дивизионах, быстрые заезды, тренировки, онлайн соревнования с реальными оппонентами и многое другое.