В игру RaceRoom добавлены автомобили DTM 2023

Игра RaceRoom имеет долгую историю сотрудничества с чемпионатом DTM, и разработчики рады его продолжить с новой линейкой потрясающих автомобилей GT3, которые участвовали в чемпионате 2023 года. Набор DTM 2023 Car Pack включает 23 автомобиля в том числе две совершенно новые модели: Ferrari 296 GT3 и Audi R8 LMS GT3 Evo II.
Все автомобили имеют аутентичную, официально лицензированную окраску, используемую на чемпионате и представляющую культовые гоночные команды. Примите участие в одном из организованных RaceRoom онлайн-гонок или чемпионатов или организуйте целый сезон оффлайн-чемпионатов против сложных гонщиков с искусственным интеллектом, чтобы узнать, сможете ли вы стать чемпионом DTM! В игре появится: две Ferrari 296 GT3, пять Audi R8 LMS Evo II, четыре BMW M4 GT3, полдюжины автомобилей Mercedes AMG GT3 и Porsche 911 GT3 R (992), также в игре будет новая модель шин.