RailGods of Hysterra: Новый трейлер лавкрафтианского экшена о выживании

Разработчик Troglobytes Games и издатель Digital Vortex Entertainment представили новый трейлер своей предстоящей игры RailGods of Hysterra, сочетающей элементы выживания, строительства базы и лавкрафтианских ужасов. В трейлере показан главный элемент игры – божественный локомотив, а также продемонстрированы испытания, с которыми столкнутся игроки в постапокалиптическом мире. Игрокам предстоит поддерживать работу своего РельсоБога, охотясь, захватывая и принося в жертву монстров, призванных Древними, чтобы продолжать путешествие через Пустоши Хистерры.
Игроки
окажутся в разрушенном мире, населённом кошмарными созданиями Древних. В роли Сновидца, пробуждённого из Страны Снов и неразрывно связанного со своим РельсоБогом (передвижной крепостью из стали и плоти, созданной с помощью тайных ритуалов), игрокам предстоит выживать в реальности, искажённой безумием.
Ключевые особенности игры:
- Исследование мрачных локаций, населённых культистами и кошмарными существами
- Сбор ресурсов для улучшения РельсоБога
- Создание снаряжения и мощного оружия
- Система развития персонажа и способностей ХранителяБогов
- Кооперативный режим для четырёх игроков
Игра выйдет в ранний доступ на PC через Steam и PlayStation 5 позже в этом году.
Помнится была книга из вселенной Вахи 40к, где как раз описывался подобный одичавший "паровозик из Ромашково", питающийся душами и страданиями. Омфал Демониум что ли.