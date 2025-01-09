RailGods of Hysterra: Новый трейлер лавкрафтианского экшена о выживании

Разработчик Troglobytes Games и издатель Digital Vortex Entertainment представили новый трейлер своей предстоящей игры RailGods of Hysterra, сочетающей элементы выживания, строительства базы и лавкрафтианских ужасов. В трейлере показан главный элемент игры – божественный локомотив, а также продемонстрированы испытания, с которыми столкнутся игроки в постапокалиптическом мире. Игрокам предстоит поддерживать работу своего РельсоБога, охотясь, захватывая и принося в жертву монстров, призванных Древними, чтобы продолжать путешествие через Пустоши Хистерры.

Игроки

окажутся в разрушенном мире, населённом кошмарными созданиями Древних. В роли Сновидца, пробуждённого из Страны Снов и неразрывно связанного со своим РельсоБогом (передвижной крепостью из стали и плоти, созданной с помощью тайных ритуалов), игрокам предстоит выживать в реальности, искажённой безумием.

Ключевые особенности игры:

- Исследование мрачных локаций, населённых культистами и кошмарными существами

- Сбор ресурсов для улучшения РельсоБога

- Создание снаряжения и мощного оружия

- Система развития персонажа и способностей ХранителяБогов

- Кооперативный режим для четырёх игроков

Игра выйдет в ранний доступ на PC через Steam и PlayStation 5 позже в этом году.