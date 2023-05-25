Релизный трейлер симулятора железнодорожной империи Railway Empire 2 ©

Издательство Kalypso Media и разработчик Gaming Minds Studios сообщили, что продолжение популярного симулятора управления железной дорогой Railway Empire стало доступно в стандартном или расширенном издании в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store и PlayStation Store. Игра также доступна на Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Подающие надежды предприниматели могут начать претендовать на статус магната в золотой век локомотивов. Возьмите на себя роль железнодорожного магната и постройте самую обширную транспортную империю в более чем 250 городах Северной Америки и Европы. Управляйте ресурсами, стройте пути и развивайте постоянно развивающиеся города, чтобы построить величайшую железнодорожную сеть, которую когда-либо видел мир.

Основываясь на успехе своего предшественника, Railway Empire 2 предлагает тот же захватывающий игровой процесс и 60 исторически достоверных локомотивов, которые определили серию, а также новый контент и расширенные функции, в том числе; Совместная многопользовательская игра для 4 игроков*, улучшенное строительство трасс, кампания из пяти глав, 14 сценариев, свободная игра и новые режимы строительства.

Railway Empire 2 уже вышла с Xbox Game Pass для консоли и PC Game Pass для ПК и будет доступна на консолях Xbox Series X|S и Xbox One (поддерживается через Smart Delivery). Она также будет выпущена в Steam, Epic Games Store и PlayStation 4|5. Игра выйдет на Nintendo Switch 22 июня.