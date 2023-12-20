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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.3 1 755 оценок

Команду Virtus.pro сняли с отборочных на турнир по Rainbow Six Siege из-за состава с россиянами

butcher69
Новости

Команду Virtus.pro по Rainbow Six Siege исключили из участия в Malta Cyber Series: VII, аргументируя это национальной принадлежностью игроков. Информацию об этом раскрыли представители киберспортивной команды в социальных сетях.

Несмотря на приглашение от Ubisoft, Virtus.pro была дисквалифицирована турнирным оператором GMR после проведения одного матча в отборочных. Причиной стало участие российских киберспортсменов в составе команды.

Представители Virtus.pro выразили протест в Ubisoft, стремясь разрешить ситуацию и противостоять дискриминации игроков, регулярно участвующих в крупных турнирах по Rainbow Six Siege. На данный момент неясно, будут ли разработчики игры предпринимать какие-либо меры в связи с произошедшим.

1
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
aka_poroh

Ммм... чувствуете? Чувствуете? Ветер демократической свободы и толерантности

6
Slow Slade Snow Snake

Кто-то, возможно, задумается, мол, а как так? Они никогда такими не были! Нет, они всегда были такими, всегда. Как и любая другая компания - они всегда были такими тварями, ими же и останутся

4
Anti Russia

Вот вы кричите что мол несправедливо относятся к русским. А справедливо то что русские убивают людей других национальностей, а сами обманывают себя мол это толерантно. Нелюди вы двуликие русские.

4
Alex Row

Все по делу- но тебя скорее всего в бан отправят.

-1
KrolikAlkogolik

Тут как бы свои правила сайта для избранных. Например можно темнокожих называть как хош в комментах под фильмами. Но ру сегмент обзывать нельзя а то правило номер 3. Работает только в одну сторону. С- справедливость как раз в твою тему.

1
neeXXXT

Команда Виртус Про убивает людей других национальностей? Американцы за последние 70 убили и убивают столько других национальностей, сколько все остальные страны вместе взятые не , или "это другое" клоун?!

0
nodas

Вот она ваша свобода и демократия во всей красе, неугодных затыкают, и при этом делают вид что все нормально, одно лицимерие

2
bysaturn

Дерьмократия и свобода. Толерантность. Да.

1
0ncnjqybr

Ппц, ну и мрaзи.

Как же хорошо, что я уже лет 10 ничего у этих гондонов не покупаю.

0
pokemonizm

Ну, новость хорошая

0
Alex Row

Можно бесконечно смотреть как горит огонь, течет вода, и как россияне все свои беды оправдывают "беспричинной русофобией"🤡

0
wdymBro

Минусы? 😁

0
darkMarshall

Хуже нацистов, ей богу. А ещё что-то вякают о толерантном мире. Смешно.

-1
Гораций П Мактитькис

Кажется ксенофобия тут будет корректнее, но один хрен одного поля ягоды. Всё рука об руку идёт

Однажды я смотрел видео, где чернокожую спрашивают:

- А вот если ты назовешь азиата узкоглазым (или иным расистским оскорблением), то это будет считаться за расизм?
- Нет
- Хорошо, а если он тебя назовёт черножопой?
- Да, это определенно расизм!

Вот так и работает вся их система - есть "мы", а есть "они". Нам можно, а им нельзя, потому что мы это мы, а они это они - вот примерно так. Как нельзя кстати "Вы не понимаете - это другое!" - Самая, что ни на есть, наглядная демонстрация этого мема во всей красе

2
Pycckuu_XAKEP

потому что людей на "светлоликом" западе нет
там одни нацисты, если кто не понял

-2
Anti Russia

А не пахнет ли нацизмом постоянные призывы на ТВ и СМИ и вообще где только можно в россии убивать всех кто не русский. Перестань себе врать чмо.

1