Команду Virtus.pro сняли с отборочных на турнир по Rainbow Six Siege из-за состава с россиянами

Команду Virtus.pro по Rainbow Six Siege исключили из участия в Malta Cyber Series: VII, аргументируя это национальной принадлежностью игроков. Информацию об этом раскрыли представители киберспортивной команды в социальных сетях.
Несмотря на приглашение от Ubisoft, Virtus.pro была дисквалифицирована турнирным оператором GMR после проведения одного матча в отборочных. Причиной стало участие российских киберспортсменов в составе команды.
Представители Virtus.pro выразили протест в Ubisoft, стремясь разрешить ситуацию и противостоять дискриминации игроков, регулярно участвующих в крупных турнирах по Rainbow Six Siege. На данный момент неясно, будут ли разработчики игры предпринимать какие-либо меры в связи с произошедшим.
Ммм... чувствуете? Чувствуете? Ветер демократической свободы и толерантности
Кто-то, возможно, задумается, мол, а как так? Они никогда такими не были! Нет, они всегда были такими, всегда. Как и любая другая компания - они всегда были такими тварями, ими же и останутся
Вот вы кричите что мол несправедливо относятся к русским. А справедливо то что русские убивают людей других национальностей, а сами обманывают себя мол это толерантно. Нелюди вы двуликие русские.
Все по делу- но тебя скорее всего в бан отправят.
Тут как бы свои правила сайта для избранных. Например можно темнокожих называть как хош в комментах под фильмами. Но ру сегмент обзывать нельзя а то правило номер 3. Работает только в одну сторону. С- справедливость как раз в твою тему.
Команда Виртус Про убивает людей других национальностей? Американцы за последние 70 убили и убивают столько других национальностей, сколько все остальные страны вместе взятые не , или "это другое" клоун?!
Вот она ваша свобода и демократия во всей красе, неугодных затыкают, и при этом делают вид что все нормально, одно лицимерие
Дерьмократия и свобода. Толерантность. Да.
Ппц, ну и мрaзи.
Как же хорошо, что я уже лет 10 ничего у этих гондонов не покупаю.
Ну, новость хорошая
Можно бесконечно смотреть как горит огонь, течет вода, и как россияне все свои беды оправдывают "беспричинной русофобией"🤡
Минусы? 😁
Хуже нацистов, ей богу. А ещё что-то вякают о толерантном мире. Смешно.
Кажется ксенофобия тут будет корректнее, но один хрен одного поля ягоды. Всё рука об руку идёт
Однажды я смотрел видео, где чернокожую спрашивают:
- А вот если ты назовешь азиата узкоглазым (или иным расистским оскорблением), то это будет считаться за расизм?
- Нет
- Хорошо, а если он тебя назовёт черножопой?
- Да, это определенно расизм!
Вот так и работает вся их система - есть "мы", а есть "они". Нам можно, а им нельзя, потому что мы это мы, а они это они - вот примерно так. Как нельзя кстати "Вы не понимаете - это другое!" - Самая, что ни на есть, наглядная демонстрация этого мема во всей красе
потому что людей на "светлоликом" западе нет
там одни нацисты, если кто не понял
А не пахнет ли нацизмом постоянные призывы на ТВ и СМИ и вообще где только можно в россии убивать всех кто не русский. Перестань себе врать чмо.