Команду Virtus.pro сняли с отборочных на турнир по Rainbow Six Siege из-за состава с россиянами

Сможете ли вы очистить дом от бандитов и не убить ни одного заложника? Сложная задача, когда пули оставляют дыры, а взрывчатка способна снести стену. По заверениям Ubisoft, именно такой геймплей нас и ожидает.

В первую очередь упор стоит сделать на тактическое взаимодействие, ведь с плохой командой вас оборудование не спасет. Второе, это выбор страны, чей элитный отряд станет для вас родным. Отличаются страны не только внешним видом бойцов, но и их уникальными устройствами и оружием. В свою очередь в каждой команде задачи распределяются по ролям.