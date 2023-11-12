Rainbow Six Siege представляет нового бразильского оперативника из операции Deep Freeze

Вот и наступило это время года, и компания Ubisoft готовится представить последний сезон восьмого года для популярного тактического FPS Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Сегодня мы познакомимся с его оператором.

Новый сезон называется "Операция Deep Freeze", а Тубарао родом из Бразилии. Его устройство - граната, способная (как следует из названия сезона) замораживать врагов на месте, что, очевидно, используется для борьбы с толпой. Он обещает "контролировать темп боя".

На данный момент подробностей мало, но мы получили анимационный трейлер, в котором Тубарао проникает на секретную базу Деймоса, чтобы попытаться спасти группу заложников, работая при этом с Громовержцем.

Уже известно, что полный анонс сезона состоится сегодня, 12 ноября. Когда это произойдет, мы получим подробную информацию о снаряжении и гаджетах Тубарана, а также обо всех изменениях, которые произойдут в новом сезоне.

Хотя это последний сезон восьмого года, Operation Deep Freeze, конечно, не будет последним в целом. Мы знаем, что сотрудники Ubisoft уже готовятся к "следующим 10 годам" игры, и, учитывая ее постоянный успех, это неудивительно.

В ближайшие несколько месяцев мы можем ожидать подробного обзора четырех сезонов 9-го года. Если верить Ubisoft, то вполне вероятно, что мы также узнаем национальность следующих четырех операторов.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege в настоящее время доступна для PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.