Tom Clancy's Rainbow Six Siege временно доступна бесплатно и продается со скидкой 80%

В настоящее время у вас есть возможность бесплатно играть в Rainbow Six Siege от Ubisoft до 21 марта. Параллельно с этим предложением, в Steam предоставляется скидка на эту игру в размере 80%. Это позволит вам приобрести игру по сниженной цене, если захотите продолжить погружение в нее позже. Если вы ищете новые впечатления от многопользовательской игры или хотите попробовать тактический шутер вместе с друзьями, сейчас самое подходящее время для этого .
Играть в Rainbow Six Siege с друзьями, владеющими или не владеющими игрой в данный момент, не составит труда, и ваш прогресс в игре FPS также будет сохранен. Во время игры вы получите доступ ко всем картам и режимам, так что не беспокойтесь, что пропустите какой-либо основной игровой процесс.
Наиграл 750 часов. Спасибо, но баланс и техническое состояние игры давно вышли в окно.
Как будто раньше все это было
Не было, но стало ещё хуже.