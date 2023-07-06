Ubisoft отчиталась об успешной борьбе с нечестными игроками в Rainbow Six: Siege ©

Командный сетевой шутер Tom Clancy's Rainbow Six: Siege наконец-то смог избавиться от значительной доли нечестных игроков. Авторы игры из студии Ubisoft в недавнем сообщении отчитались об успешной борьбе с читерами, после запуска новых программ по защите серверов игры.

Как сообщают разработчики, после запуска системы MouseTrap в Rainbow Six: Siege им удалось в значительной степени снизить количество нечестных игроков на консолях. Технология была запущена еще в апреле и она предназначалась для обнаружения пользователей с клавиатурой и мышью, использующее XIM, Cronus Zen, ReaSnow S1 и другие сторонние девайсы. MouseTrap не только помогал с обнаружением, но и добавлял для таких игроков серьезных задержку ввода. В итоге количество пользователей, прибегающих к несправедливой игре на консолях, сократилось на 78%, как утверждает Ubisoft.

Также разработчики рапортуют об успешной ликвидации большом количестве читеров на ПК. Разработчики улучшили собственную систему обнаружения сторонних программ, что позволяет практически мгновенно определять нечестных игроков в матче и ликвидировать их различными способами. В Ubisoft заверили, что продолжат работать над улучшением защиты серверов от нечестных игроков и будут совершенствовать собственные технологии их обнаружения.