Игра Ranch Simulator, созданная двумя разработчиками, разошлась тиражом более 1 миллиона копий

Игра Ranch Simulator разошлась тиражом более миллиона копий. Об этом объявил издатель Excalibur Games, явно довольный результатом, который также отметил, что игру разрабатывали всего два человека скрывающиеся под именем Toxic Dog (так что затраты на разработку, безусловно, были небольшими).

Запущенная в ноябре 2023 года, Ranch Simulator ставит игрока на место наследника ранчо, которому предстоит восстановить блеск ранчо, перестроив его и выполняя различные сопутствующие действия, такие как возделывание полей, охота или разведение животных.

В настоящее время игра имеет "очень положительный" рейтинг от пользователей Steam: 84 процента из почти 19 500 полученных отзывов положительно оценивают игру.

Если вас заинтересовала игра, вы можете найти Ranch Simulator в Steam и приобрести ее за 465 рублей.