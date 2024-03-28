Игра Ranch Simulator, созданная двумя разработчиками, разошлась тиражом более 1 миллиона копий

Игра Ranch Simulator разошлась тиражом более миллиона копий. Об этом объявил издатель Excalibur Games, явно довольный результатом, который также отметил, что игру разрабатывали всего два человека скрывающиеся под именем Toxic Dog (так что затраты на разработку, безусловно, были небольшими).
Запущенная в ноябре 2023 года, Ranch Simulator ставит игрока на место наследника ранчо, которому предстоит восстановить блеск ранчо, перестроив его и выполняя различные сопутствующие действия, такие как возделывание полей, охота или разведение животных.
В настоящее время игра имеет "очень положительный" рейтинг от пользователей Steam: 84 процента из почти 19 500 полученных отзывов положительно оценивают игру.
Если вас заинтересовала игра, вы можете найти Ranch Simulator в Steam и приобрести ее за 465 рублей.
Пора вносить коррективы во все эти бесконечные кукурузо-подсолнухи....Не полил капустное поле- капуста ночью ожила и прикатилась кровь пить. Или не опрыскал свёклу - на свекольном поле открывается портал в ад и появляется Пинхед с бензопилой....Сеялки - пожиратели плоти тоже не помешали бы. Ну и неплохо бы подумать об вьетнамских зомбо-партизанах, с рисовых плантаций. Для устранения конкурентов фермеров нужно организовать наём киллеров.Не повредит и возможность личной расправы...с поджогами вражьих насаждений ,потравой урожая и засадами со снайперских позиций.
Для противодействия можно будет дум гая вызывать ))
Ого сколько колхозников..
Красавцы разработчики, что ещё сказать.