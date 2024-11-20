Российский шутер Rat Hunter вышел в Steam спустя 18 лет

Компания Strategy First продолжает радовать поклонников старых российских игр, выпуская их в Steam. Недавно в сервисе Valve появился шутер Rat Hunter, выпущенный в 2006 году. В России игра доступна по цене 180 рублей.

События Rat Hunter разворачиваются на далёкой планете, где журналист Бутч Грид устраивается истребителем мутантов. В ходе игры он посещает различные промышленные предприятия, склады, заводы и лаборатории, погружаясь в захватывающие приключения.

К сожалению, на момент релиза Rat Hunter не снискала большой популярности и получила прохладные отзывы критиков. Игру критиковали за вторичный сюжет, слабую графику, скучные локации и низкое качество звукового сопровождения.