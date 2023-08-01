Духовный наследник Patapon был полностью профинансирован на Kickstarter за 48 минут ©

Вчера стартовала кампания Kickstarter по сбору средств на духовный наследник Patapon - игру Ratatan, и фанаты уже доказали, что они истосковались.

Первоначальная цель кампании, установленная на Kickster и составляющая 20 млн. иен (около 13 млн рублей по текущему курсу), была достигнута ровно за 48 минут, то есть менее чем за час.

Конечно, на этом кампания не заканчивается, ведь до достижения "растягивающейся" цели еще почти 31 день. На данный момент стоимость сетевого режима составляет 50 млн. иен (около 32 млн рублей по текущему курсу), а цель для консольной версии - 75 млн. иен (около 48 млн рублей). Конкретные консоли, на которые будет перенесена игра, пока не называются.

Игра была представлена на Bitsummit Let's Go в Киото, а геймплей был продемонстрирован на прошлой неделе. Разработкой игры занимаются создатель Patapon Хироюки Котани и другие ветераны серии, режиссером выступает Тосиюки Ясуи, а продюсером - Казуто Сакаджири.

Ratatan позволит управлять более чем 100 персонажами, одновременно отображаемыми на экране, а сетевой режим, запланированный в рамках первой целевой программы, будет поддерживать до четырех игроков.

Если вы не знаете Patapon, то это невероятно запоминающаяся ритм-франшиза, изданная Sony Interactive Entertainment, которая изначально дебютировала в 2007 году для PlayStation Portable. Первая игра была ремастирована для PS4 спустя десять лет, в 2017 году. Patapon 2 вышел всего через год после этого, в 2008 году, для любимой портативной консоли, а затем также был ремастирован в 2020 году. Игра Patapon 3 вышла в 2011 году и до сих пор остается эксклюзивом для PSP.