Ratchet and Clank Rift Apart скромно стартовала в Steam ©

Вчера состоялся релиз ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart, поэтому можно оценить успехи бывшего эксклюзива PS5. Рекорд она смогла поставить только один - в "народных магазинах" она появилась быстрее прочих эксклюзивов.

Пиковый онлайн в Steam достиг отметки в 8,757 одновременных игроков, опередив показатель Returnal (6,691 человек) и Sackboy: A Big Adventure (610 человек). Но игре очень далеко до других бывших эксклюзивов PlayStation.

Пользователи, в целом, довольны новинкой - 82% игроков положительно оценили Steam-версию. У ПК-версии есть некоторые проблемы, но это не идет ни в какое сравнение с тем техническим ужасом, что был на релизе ПК-версии The Last of Us: Part 1.