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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.8 156 оценок

Ratchet and Clank Rift Apart скромно стартовала в Steam

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butcher69
Новости

Вчера состоялся релиз ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart, поэтому можно оценить успехи бывшего эксклюзива PS5. Рекорд она смогла поставить только один - в "народных магазинах" она появилась быстрее прочих эксклюзивов.

Пиковый онлайн в Steam достиг отметки в 8,757 одновременных игроков, опередив показатель Returnal (6,691 человек) и Sackboy: A Big Adventure (610 человек). Но игре очень далеко до других бывших эксклюзивов PlayStation.

Пользователи, в целом, довольны новинкой - 82% игроков положительно оценили Steam-версию. У ПК-версии есть некоторые проблемы, но это не идет ни в какое сравнение с тем техническим ужасом, что был на релизе ПК-версии The Last of Us: Part 1.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Kot9lra street

туда её, за 4800р покупать игры это и есть безумие) тем более игры которым по 2 года и больше

4
Гремлин666

И не говори, столько халявы в интернете, а за какую-то лицушку такие деньги ломят!!!!

-5
DanteAwake

А кто виноват, что пользователи из других стран легко могут себе позвонить игру за 70€, а у нас в основном все бедные?

-3
JustA_NiceGuy

Ну во первых скажи спасибо курсу рубля. Во вторых, цена в $50 ещё не так страшна. К осени будет скидка и как раз норм станет.

-6
JohnTornton DanteAwake

покажи мне казахов, которые могут себе позволить игру за 23499 тенге.

боже, кто у нас бедный? тот, кто не умеет деньги тратить? деды и бабки, которые миллионы на счету держат, а сами по помойкам лазают? эти бедные? среди молодняка нет бедных, все чем-то да занимаются.
если ты не алкаш и нарк, то деньги будут

а вообще нет смысла платить 5к за игру, которая по сути уже не новая, (ещё и комиссии оплачивать из-за того, что нет прямого доступа), которая также является продолжением предыдущей игры, а не началом истории. (где первая часть на пк?)

ну и да, в РФ она стоила бы дешевле.

0
JohnTornton JustA_NiceGuy

а что с ним не так? он такой уже много лет, во первых. во, вторых причём тут курс, если чел пишет цену казахстана? у нас то игры нет, а значит и цены нет. откуда вам знать, что она такая же и виноват какой то там курс?

если вина курса, то почему другие игры не дорожают?

0
SoRaS3

Серия игр насчитывает более десятка игр, но совершенно не знакома для игроков на ПК.

Вот оно, следствие эксклюзивности.

4
JohnTornton

сначала страница была доступна, потом цена появилась и её скрыли, теперь опять доступна, но без кнопки "купить". Сони, определитесь уже.

вот до сих пор не понимаю, почему нельзя было изначально всем издателям поставить такую галочку, чтоб не было цены и покупки, а страница была доступна, зачем полностью скрывать? (а то какие то страницы доступны, какие то нет)
почему у купленных когда-то игр, я должен те же системки смотреть в гугле, а не на странице игры? я ж заплатил

2
Umertviya

Даже качать с торрентов нет желания, игра просто не заинтересовала. В свое время, может быть, но не сейчас. Я уже нашел шикарную игру и радуюсь.

2
SoRaS3

Какую? ))

0
Kot9lra street SoRaS3

дота 2, маинкрафт, кс

1
spaMER_ID Kot9lra street

Другие игры на пека ещё не вышли?

1
A B

Вчера вечером игру уже на рутрекер в двух вариантах выложили.

Таблэтка: вшита (Goldberg Steam emu.)

0
Famiclone

Я не понял, а чего это она не заблочена на территории РФ как все остальные игры Сони?

-1
Rаyden

Ещё вчера была заблочена, либо его сняли, либо просто баг какой-то :)

-1
butcher69 Rаyden

Если нажать на "Приобрести в Steam", то она даже в корзину добавится, но на самой странице игры таких возможностей нет.

0