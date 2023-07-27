Ratchet and Clank Rift Apart скромно стартовала в Steam

Вчера состоялся релиз ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart, поэтому можно оценить успехи бывшего эксклюзива PS5. Рекорд она смогла поставить только один - в "народных магазинах" она появилась быстрее прочих эксклюзивов.
Пиковый онлайн в Steam достиг отметки в 8,757 одновременных игроков, опередив показатель Returnal (6,691 человек) и Sackboy: A Big Adventure (610 человек). Но игре очень далеко до других бывших эксклюзивов PlayStation.
Пользователи, в целом, довольны новинкой - 82% игроков положительно оценили Steam-версию. У ПК-версии есть некоторые проблемы, но это не идет ни в какое сравнение с тем техническим ужасом, что был на релизе ПК-версии The Last of Us: Part 1.
туда её, за 4800р покупать игры это и есть безумие) тем более игры которым по 2 года и больше
И не говори, столько халявы в интернете, а за какую-то лицушку такие деньги ломят!!!!
А кто виноват, что пользователи из других стран легко могут себе позвонить игру за 70€, а у нас в основном все бедные?
Ну во первых скажи спасибо курсу рубля. Во вторых, цена в $50 ещё не так страшна. К осени будет скидка и как раз норм станет.
покажи мне казахов, которые могут себе позволить игру за 23499 тенге.
боже, кто у нас бедный? тот, кто не умеет деньги тратить? деды и бабки, которые миллионы на счету держат, а сами по помойкам лазают? эти бедные? среди молодняка нет бедных, все чем-то да занимаются.
если ты не алкаш и нарк, то деньги будут
а вообще нет смысла платить 5к за игру, которая по сути уже не новая, (ещё и комиссии оплачивать из-за того, что нет прямого доступа), которая также является продолжением предыдущей игры, а не началом истории. (где первая часть на пк?)
ну и да, в РФ она стоила бы дешевле.
а что с ним не так? он такой уже много лет, во первых. во, вторых причём тут курс, если чел пишет цену казахстана? у нас то игры нет, а значит и цены нет. откуда вам знать, что она такая же и виноват какой то там курс?
если вина курса, то почему другие игры не дорожают?
Серия игр насчитывает более десятка игр, но совершенно не знакома для игроков на ПК.
Вот оно, следствие эксклюзивности.
сначала страница была доступна, потом цена появилась и её скрыли, теперь опять доступна, но без кнопки "купить". Сони, определитесь уже.
вот до сих пор не понимаю, почему нельзя было изначально всем издателям поставить такую галочку, чтоб не было цены и покупки, а страница была доступна, зачем полностью скрывать? (а то какие то страницы доступны, какие то нет)
почему у купленных когда-то игр, я должен те же системки смотреть в гугле, а не на странице игры? я ж заплатил
Даже качать с торрентов нет желания, игра просто не заинтересовала. В свое время, может быть, но не сейчас. Я уже нашел шикарную игру и радуюсь.
Какую? ))
дота 2, маинкрафт, кс
Другие игры на пека ещё не вышли?
Вчера вечером игру уже на рутрекер в двух вариантах выложили.
Таблэтка: вшита (Goldberg Steam emu.)
Я не понял, а чего это она не заблочена на территории РФ как все остальные игры Сони?
Ещё вчера была заблочена, либо его сняли, либо просто баг какой-то :)
Если нажать на "Приобрести в Steam", то она даже в корзину добавится, но на самой странице игры таких возможностей нет.