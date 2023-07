Состоялся релиз ПК-версии Ratchet and Clank: Rift Apart ©

ПК-версия Ratchet and Clank: Rift Apart стала доступна в Steam, пополнив ряды бывших эксклюзивов PlayStation The Last of Us Part 1, Marvel's Spider-Man (и Miles Morales), God of War и других.

В Ratchet and Clank: Rift Apart появилось множество новых эксклюзивных функций для ПК. Посмотрите трейлер выше, чтобы увидеть в действии сверхширокую поддержку, разблокированную частоту кадров, а также тени и отражения с трассировкой лучей.

Как указано в блоге PlayStation, с точки зрения поддержки разрешения порт Ratchet and Clank: Rift Apart для ПК может выводить изображения с соотношением сторон 21: 9, 32: 9 и до 48: 9 для настроек с тремя мониторами. Вы будете рады узнать, что игровой процесс и ролики были оптимизированы для такой поддержки.

Порт ПК позволяет использовать все элементы управления мышью и клавиатурой, имеет разблокированную частоту кадров и позволяет использовать NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS и собственное решение Insomniac Games. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и улучшающее качество изображения NVIDIA DLAA.