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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.8 137 оценок

Состоялся релиз ПК-версии Ratchet and Clank: Rift Apart

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monk70
Новости

ПК-версия Ratchet and Clank: Rift Apart стала доступна в Steam, пополнив ряды бывших эксклюзивов PlayStation The Last of Us Part 1, Marvel's Spider-Man (и Miles Morales), God of War и других.

В Ratchet and Clank: Rift Apart появилось множество новых эксклюзивных функций для ПК. Посмотрите трейлер выше, чтобы увидеть в действии сверхширокую поддержку, разблокированную частоту кадров, а также тени и отражения с трассировкой лучей.

Как указано в блоге PlayStation, с точки зрения поддержки разрешения порт Ratchet and Clank: Rift Apart для ПК может выводить изображения с соотношением сторон 21: 9, 32: 9 и до 48: 9 для настроек с тремя мониторами. Вы будете рады узнать, что игровой процесс и ролики были оптимизированы для такой поддержки.

Порт ПК позволяет использовать все элементы управления мышью и клавиатурой, имеет разблокированную частоту кадров и позволяет использовать NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS и собственное решение Insomniac Games. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и улучшающее качество изображения NVIDIA DLAA.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Ashley_Star

Вот и дождались выхода на ПК очередного эксклюзива от Sony. Ну что, как там с оптимизацией дела на этот раз - повторение The Last of Us или всё-таки дела гораздо лучше? Ребята, делитесь своими впечатлениями!

3
Yjak Ad Yd

Ага все тоже повторение, год еще будут полировать, а там и еще скидка норм будет.

1
Teo999

самое обидное, что цену повысили почти в 2 раза

2
Wedlor

почему обидное? они заботятся, чтобы игру не покупали, а получали иначе.

0
BoomGoTinko

Торрент проверен , пусто ( =)

0
JohnTornton

завтра надо смотреть

0
melon_192q2

когда торрент будет?

0
80TRADS melon_192q2

уже есть.

0
melon_192q2

когда торент?

0
inkomniak

Завтра на сайте игруха

0
Shеpard

Уже есть во всех магази... тьфу... то есть во всех торрентах страны.

0
Ashley_Star

Уже есть портативная версия

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