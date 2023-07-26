Состоялся релиз ПК-версии Ratchet and Clank: Rift Apart

ПК-версия Ratchet and Clank: Rift Apart стала доступна в Steam, пополнив ряды бывших эксклюзивов PlayStation The Last of Us Part 1, Marvel's Spider-Man (и Miles Morales), God of War и других.
В Ratchet and Clank: Rift Apart появилось множество новых эксклюзивных функций для ПК. Посмотрите трейлер выше, чтобы увидеть в действии сверхширокую поддержку, разблокированную частоту кадров, а также тени и отражения с трассировкой лучей.
Как указано в блоге PlayStation, с точки зрения поддержки разрешения порт Ratchet and Clank: Rift Apart для ПК может выводить изображения с соотношением сторон 21: 9, 32: 9 и до 48: 9 для настроек с тремя мониторами. Вы будете рады узнать, что игровой процесс и ролики были оптимизированы для такой поддержки.
Порт ПК позволяет использовать все элементы управления мышью и клавиатурой, имеет разблокированную частоту кадров и позволяет использовать NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS и собственное решение Insomniac Games. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и улучшающее качество изображения NVIDIA DLAA.
Вот и дождались выхода на ПК очередного эксклюзива от Sony. Ну что, как там с оптимизацией дела на этот раз - повторение The Last of Us или всё-таки дела гораздо лучше? Ребята, делитесь своими впечатлениями!
Ага все тоже повторение, год еще будут полировать, а там и еще скидка норм будет.
самое обидное, что цену повысили почти в 2 раза
почему обидное? они заботятся, чтобы игру не покупали, а получали иначе.
Торрент проверен , пусто ( =)
завтра надо смотреть
когда торрент будет?
уже есть.
когда торент?
Завтра на сайте игруха
Уже есть во всех магази... тьфу... то есть во всех торрентах страны.
Уже есть портативная версия