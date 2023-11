Король Обезьян Сунь Укун присоединится к Ravenswatch в качестве восьмого игрового персонажа 16 ноября

Сунь Укун, также известный как Король Обезьян из «Путешествия на Запад», присоединится к списку игровых героев в кооперативной игре-рогалике Ravenswatch 16 ноября. Разработанная компанией Passtech Games, которая добилась успеха благодаря своему рогалику Curse of the Dead Gods в 2021 году, Ravenswatch развивает свою предыдущую игру, предлагая поддержку совместной онлайн-игры для четырех игроков. В отличие от Curse of the Dead Gods, в Ravenswatch представлены известные персонажи из народных сказок и легенд, которые должны объединиться для борьбы с кошмарами. Помимо Беовульфа, Снежной королевы, Аладдина и Джеппетто, у игроков теперь будет возможность взять под свой контроль Сунь Укуна, что еще больше расширит разнообразный состав героев игры.

Уникальная способность Сунь Укуна плавно переключаться между атакующими и защитными стойками выделит его как исключительного героя в Ravenswatch. Поклонники Curse of the Dead Gods будут рады обнаружить знакомую механику парирования, которая была специально включена в игровой процесс Сунь Укуна. Благодаря идеально рассчитанному парированию игроки Ravenswatch могут легко выполнить еще одно парирование, не беспокоясь о времени восстановления. Непревзойденная ловкость Сунь Укуна, способность трансфигурировать и вызывать клонов еще больше повысят его статус замечательного дополнения к списку Ravenswatch.

Ravenswatch в настоящее время находится в раннем доступе исключительно на ПК. Однако разработчики объявили о своих планах выпустить полную версию в 2024 году. Ожидается, что в обновлениях появятся новые герои и дополнительная глава, что приведет к тому, что Ravenswatch станет доступна на ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X в следующем году.