Сватинг стримера в трейлере предстоящего обновления для тактического шутера Ready Or Not ©

Компания VOID Interactive представила новые подробности о предстоящем обновлении для тактического шутера от первого лица Ready Or Not. Новое обновление будет включать в себя "амбициозную" новую карту под названием "Стример", на которой игрокам предстоит ответить на шутливый звонок зрителя стримера.

Новая карта будет доступна бесплатно в рамках грядущего обновления 1.0, которое, к сожалению, пока не имеет точной даты выхода. Ready Or Not в настоящее время находится в стадии раннего доступа в Steam, но многие предполагают, что вместе с выходом обновления 1.0 не за горами и полноценный релиз.

Официальное описание новой карты Ready Or Not гласит:

Звонит телефон, на другой стороне - молодой человек; он сообщает, что планирует убить свою мать, брата и захватить заложников. В мгновение ока спецназ выезжает на место. Тем временем Milky Toes, также известный как Майкл Уильямс, готовится начать свой обычный сеанс стриминга. Однако он не знает, что один из его поклонников только что совершил розыгрыш, позвонив в полицейский участок. Пока Милки Тос кричит своей матери, чтобы та убиралась из кадра, прибывает спецназ, но его встречает не Майкл, а его нелегальная биткоин-ферма.

Несмотря на странную, но довольно реалистичную концепцию, игроки Ready Or Not, похоже, очень рады предстоящей карте. "Определенно, я НЕ ожидал такой карты. Отличная работа VOID!!!", - ответил один из пользователей в комментариях на YouTube, а другой сказал: "Вау, это выглядит потрясающе". Другой пользователь сказал, что ему "нравится, что [Ready Or Not] исследует спорные темы, которых нет в других играх".

В июне прошлого года Ready Or Not была ненадолго удалена из Steam после добавления новой карты с ночным клубом. Многие считали, что удаление игры связано с тем, что она была выпущена в годовщину стрельбы в ночном клубе Pulse, где в результате ужасного нападения погибли 49 невинных жертв.

Однако позже VOID Interactive заявила, что это не так, сообщив, что удаление игры было связано с нарушением прав на торговую марку. Страница Ready Or Not в Steam была восстановлена после того, как разработчики удалили из карты тематические материалы.