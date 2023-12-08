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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.7 399 оценок

Тактический шутер Ready or Not покинет ранний доступ уже 13 декабря

monk70
Новости

Тактический шутер от первого лица Ready or Not выйдет из раннего доступа 13 декабря 2023 года на ПК, о чем разработчик и издатель VOID Interactive объявил во время The Game Awards 2023.

Ready or Not включает как однопользовательский, так и многопользовательский контент и рассказывает о действиях отряда спецназа в вымышленном калифорнийском городе Лос-Суэнос на фоне волны преступности. Её описывают как «напряженный тактический шутер от первого лица, изображающий современный мир, в котором полицейские подразделения SWAT призваны разрядить враждебные и конфликтные ситуации».

Типы миссий, доступные в игре, включают, среди прочего, сценарии захвата заложников со строгими правилами ведения боя, сценарии активных перестрелок, угрозы взрыва и рейды. В них можно играть в одиночку с товарищами по отряду ИИ или в кооперативном многопользовательском режиме. Режим PvP обещан после полного выхода игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BORGER390

Интелект ботов поправят? Или это все так-же будут болванчики с аимботом?

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