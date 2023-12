Тактический шутер Ready or Not покинет ранний доступ уже 13 декабря

Тактический шутер от первого лица Ready or Not выйдет из раннего доступа 13 декабря 2023 года на ПК, о чем разработчик и издатель VOID Interactive объявил во время The Game Awards 2023.

Ready or Not включает как однопользовательский, так и многопользовательский контент и рассказывает о действиях отряда спецназа в вымышленном калифорнийском городе Лос-Суэнос на фоне волны преступности. Её описывают как «напряженный тактический шутер от первого лица, изображающий современный мир, в котором полицейские подразделения SWAT призваны разрядить враждебные и конфликтные ситуации».

Типы миссий, доступные в игре, включают, среди прочего, сценарии захвата заложников со строгими правилами ведения боя, сценарии активных перестрелок, угрозы взрыва и рейды. В них можно играть в одиночку с товарищами по отряду ИИ или в кооперативном многопользовательском режиме. Режим PvP обещан после полного выхода игры.