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Realm of Ink 26.09.2024
Экшен, Инди, Вид сверху
6.5 11 оценок

Realm of Ink получит поддержку русского языка в ноябре

Simple Jack
Новости

Авторы рогалика Realm of Ink, находящегося в раннем доступе, опубликовали дорожную карту будущих обновлений. В ноябре планируется введение 1-2 новых способностей Ink Gem, 20 перков, шестого уровня сложности и поддержку русского языка, а также пересмотр боевых скилов.

В декабре добавятся новые способности Ink Gem и более 9 скиллов боевого искусства. Ожидается, что в январе 2025 года игра выйдет в версии 1.0 на ПК, включающей новый акт, дополнительное оружие, новые Ink Gem способности, седьмой уровень сложности и финального босса. Октябрьское обновление уже добавило 21 новый перк и 3 способности Ink Gem.

В Steam игру можно купить за 620 рублей или скачать бесплатную демоверсию для ознакомления с геймплеем.

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