Embracer: Reanimal и Wreckfest 2 выйдут не позднее весны 2026 года

Embracer Group в своем промежуточном финансовом отчете за второй квартал 2024 года поделилась релизными окнами для множества ожидаемых проектов. Среди них Wreckfest 2 и Reanimal, которые должны выйти не позднее весны 2026 года. Эти игры входят в список крупных тайтлов, готовящихся к релизу либо во второй половине текущего финансового года, либо в 2025-2026 годах.

Wreckfest 2 — продолжение популярной гоночной аркады с разрушением, обещающее улучшенную физику и новые механики. В свою очередь, Reanimal от создателей Little Nightmares вызвало интерес благодаря своему уникальному стилю и атмосфере. Также в списке значатся такие проекты, как Deep Rock Galactic: Rogue Core, Killing Floor 3, Gothic 1 Remake и другие.

Отметим, что релиз этих игр обещает быть весьма разнообразным, охватывая различные жанры и платформы.