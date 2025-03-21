Разработчики Little Nightmares поделились подробностями о своей новой игре - REANIMAL

Tarsier Studios, известная по Little Nightmares, готовит новый хоррор — Reanimal. На Future Games Show разработчики впервые показали его мрачный мир и приоткрыли завесу тайны над историей. Действие игры разворачивается на некогда прекрасном острове, который теперь превратился в кошмар. Что именно здесь случилось — неизвестно, но игрокам предстоит собрать улики и самим сложить картину происходящего.

Reanimal предлагает однопользовательский и кооперативный режим, где вы возьмете под контроль двух сирот, отправляющихся на поиски пропавших друзей. Им предстоит исследовать три разрушенные части острова, убегая от гротескных существ — тощих людей и раздутых животных-монстров, чьи жуткие образы напоминают атмосферу Little Nightmares. В отличие от прошлых игр студии, акцент сделан не на головоломках, а на преодолении препятствий и выживании в условиях постоянной угрозы.

Путешествуя на лодке и пешком, игроки будут исследовать остров, открывать новые локации и разгадывать тайну его разрушения. Основная сюжетная линия — лишь часть общей истории, и тем, кто захочет узнать всю правду, придется углубиться в исследование.

Reanimal выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X, но точная дата релиза пока не объявлена.