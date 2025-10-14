"Такой должна была быть Little Nightmares 3" - игрокам понравилась демоверсия Reanimal

Tarsier Studios недавно выпустила демоверсию своей будущей игры Reanimal для публичного тестирования в Steam, и игроки уже успели в неё поиграть.

Игроки начали сравнивать демоверсию с недавно вышедшей Little Nightmares 3, и некоторые даже говорят, что Reanimal может оказаться лучше по сравнению с третьей частью трилогии Little Nightmares.

Чёрт, выглядит так здорово, может, даже лучше, чем Little Nightmothers 3.

Я играю в неё прямо сейчас, и она просто потрясающая, но есть некоторые проблемы с геймплеем и тенями.

Почему вы оставили Little Nightmares, чтобы сделать что-то похожее на Little Nightmares????

Вот какой должна была быть Little Nightmares 3!

Мне не нужна демоверсия, я буду там с первого же дня. Только скажите, когда.

Итак, каков же итог? Демоверсия Reanimal уже доступна в Steam, и разработчики получили очень хорошие первые отзывы. Пока ещё остаётся открытым вопрос, сможет ли Reanimal превзойти свою предшественницу, Little Nightmares, но одно можно сказать наверняка: игровое сообщество знает о ней и с нетерпением ждёт возможности поиграть в полную версию.