Reanimal 1-й квартал 2026 г.
Ужасы, Инди
8 52 оценки

"Такой должна была быть Little Nightmares 3" - игрокам понравилась демоверсия Reanimal

monk70 monk70

Tarsier Studios недавно выпустила демоверсию своей будущей игры Reanimal для публичного тестирования в Steam, и игроки уже успели в неё поиграть.

Игроки начали сравнивать демоверсию с недавно вышедшей Little Nightmares 3, и некоторые даже говорят, что Reanimal может оказаться лучше по сравнению с третьей частью трилогии Little Nightmares.

Чёрт, выглядит так здорово, может, даже лучше, чем Little Nightmothers 3.
Я играю в неё прямо сейчас, и она просто потрясающая, но есть некоторые проблемы с геймплеем и тенями.
Почему вы оставили Little Nightmares, чтобы сделать что-то похожее на Little Nightmares????
Вот какой должна была быть Little Nightmares 3!
Мне не нужна демоверсия, я буду там с первого же дня. Только скажите, когда.

Итак, каков же итог? Демоверсия Reanimal уже доступна в Steam, и разработчики получили очень хорошие первые отзывы. Пока ещё остаётся открытым вопрос, сможет ли Reanimal превзойти свою предшественницу, Little Nightmares, но одно можно сказать наверняка: игровое сообщество знает о ней и с нетерпением ждёт возможности поиграть в полную версию.

maximus388

Прошел демку, не заметил каких-то кардинальных отличий. Обе игры используют одни и те же приевшиеся клише, да и выглядят примерно одинаково.
Просто в одном случае заломили несоразмерный проекту прайс, а в другом -- это бесплатное недоделанное демо.
Поменяй их местами, так отзывы будут ровно противоположными.

Кей Овальд

Так и есть. Уже по цене и куче тупых ДЛС можно увидеть для чего и кем делалась третья игра. Так что лучше играть в эту вместо LN3.

Олег Шандер

Ждём, главное чтоб цена была адекватная а не такая как в третьих кошмариках за 5 часов геймплея...

Neko-Aheron

Лично я буду называть эту игру Little Nightmares 3. Так как разработчики первых двух частей и при этом они создали идею игры которую жалкая бандай не могла повторить .

lol loool

Ждем!!

K0t Felix
Такой должна была быть Little Nightmares 3

Да могла быть, если бы Tarsier-ы, не продали права на игру Бандаям

Scorpion_GamePlay

Ну там так и написано от Создателей 1 и 2 части. Естественно она будет такая же

Ekaterina2009

лучшая, а 3й кошмар в стиме оставила отрицательный отзыв

Vetrjak
Little Nightmothers 3.

Маленькие матери ночных кошмаров 3

GennadijK

Это прям название фильма об интимных отношениях мужчин и женщин :)