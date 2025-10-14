"Такой должна была быть Little Nightmares 3" - игрокам понравилась демоверсия Reanimal

Tarsier Studios недавно выпустила демоверсию своей будущей игры Reanimal для публичного тестирования в Steam, и игроки уже успели в неё поиграть.
Игроки начали сравнивать демоверсию с недавно вышедшей Little Nightmares 3, и некоторые даже говорят, что Reanimal может оказаться лучше по сравнению с третьей частью трилогии Little Nightmares.
Чёрт, выглядит так здорово, может, даже лучше, чем Little Nightmothers 3.
Я играю в неё прямо сейчас, и она просто потрясающая, но есть некоторые проблемы с геймплеем и тенями.
Почему вы оставили Little Nightmares, чтобы сделать что-то похожее на Little Nightmares????
Вот какой должна была быть Little Nightmares 3!
Мне не нужна демоверсия, я буду там с первого же дня. Только скажите, когда.
Итак, каков же итог? Демоверсия Reanimal уже доступна в Steam, и разработчики получили очень хорошие первые отзывы. Пока ещё остаётся открытым вопрос, сможет ли Reanimal превзойти свою предшественницу, Little Nightmares, но одно можно сказать наверняка: игровое сообщество знает о ней и с нетерпением ждёт возможности поиграть в полную версию.
Прошел демку, не заметил каких-то кардинальных отличий. Обе игры используют одни и те же приевшиеся клише, да и выглядят примерно одинаково.
Просто в одном случае заломили несоразмерный проекту прайс, а в другом -- это бесплатное недоделанное демо.
Поменяй их местами, так отзывы будут ровно противоположными.
Так и есть. Уже по цене и куче тупых ДЛС можно увидеть для чего и кем делалась третья игра. Так что лучше играть в эту вместо LN3.
Ждём, главное чтоб цена была адекватная а не такая как в третьих кошмариках за 5 часов геймплея...
Лично я буду называть эту игру Little Nightmares 3. Так как разработчики первых двух частей и при этом они создали идею игры которую жалкая бандай не могла повторить .
Ждем!!
Да могла быть, если бы Tarsier-ы, не продали права на игру Бандаям
Ну там так и написано от Создателей 1 и 2 части. Естественно она будет такая же
лучшая, а 3й кошмар в стиме оставила отрицательный отзыв
Маленькие матери ночных кошмаров 3
Это прям название фильма об интимных отношениях мужчин и женщин :)