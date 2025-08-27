Rec Room объявляет о новой волне сокращений и смене стратегии

Студия Rec Room, создавшая одноименную социальную VR платформу, объявила о проведении значительной реструктуризации, в рамках которой будет уволено около 40% персонала, что составляет примерно 159 сотрудников. Это уже второе крупное сокращение в компании за текущий год, последовавшее за увольнением 15% штата в декабре прошлого года.

В своем официальном обращении руководство компании объяснило этот шаг необходимостью адаптации к текущим рыночным условиям и желанием сфокусироваться на ключевых аспектах развития платформы. Согласно заявлению, студия пересматривает свою стратегию поддержки пользовательского контента. Ранее компания стремилась предоставить инструменты для творчества максимально широкой аудитории на всех доступных устройствах, включая VR, ПК, консоли и мобильные платформы.

Теперь же фокус сместится на поддержку наиболее успешных и перспективных авторов, предоставляя им более совершенные инструменты для монетизации и создания качественного контента. Компания планирует развивать свою экономику для авторов и улучшать игровой опыт на основных платформах. Хотя поддержка мобильных устройств и консолей продолжится, основное внимание будет уделено развитию ключевых направлений проекта. Этот шаг, по словам представителей Rec Room, является сложным, но необходимым для обеспечения долгосрочного роста и стабильности платформы.