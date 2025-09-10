Почтальон против апокалипсиса: геймплейный трейлер Recur показывает силу управления временем

Студия kaleidoscube представила новый геймплейный трейлер головоломки-платформера Recur, где ключевую роль играет необычная механика управления временем.

Игрокам предстоит оказаться в роли самого обычного почтальона, который внезапно открывает в себе невероятную способность — перемещаться вперед и назад во временном потоке. Этот дар пробуждается в день, когда мир оказывается на грани катастрофы, и именно он становится последней надеждой на спасение.

Геймплей строится вокруг решения головоломок, где каждое действие во времени может изменить исход событий. Трейлер демонстрирует, как почтальон будет использовать свой талант, чтобы преодолевать препятствия, влиять на окружение и открывать новые пути. Разработчики отмечают, что загадки не станут чрезмерно сложными, но при этом сохранят интригу и потребуют нестандартного подхода.

Мир Recur сочетает в себе обыденность и надвигающийся апокалипсис: знакомые декорации постепенно наполняются тревожной атмосферой, а простой герой вынужден взять на себя роль спасителя. Игра объединяет элементы платформера с оригинальными задачами, где манипуляция временем становится главным инструментом.

Recur выйдет на ПК, однако точная дата релиза пока не объявлена.