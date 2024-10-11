Игроков возмутила цена ПК-версии Red Dead Redemption

Долгие годы первая Red Dead Redemption была доступна только на консолях, пока несколько дней назад Rockstar Games наконец не объявила дату выхода игры на ПК.
Объявление было очень хорошо воспринято сообществом, но сегодня Rockstar Games раскрыла цену игры на цифровых платформах, и результат оказался совсем не позитивным, поскольку предзаказ на Red Dead Redemption стоит 50 долларов США.
Эта цена за 14-летнюю игру не была принята хорошо, и сотни игроков используют дискуссионную площадку в Steam, чтобы высказаться и раскритиковать это решение Rockstar Games. Хотя сообщество создает «шум», вероятно, Rockstar Games полностью проигнорирует жалобы, и игра продолжит продаваться по цене 50 долларов США.
В августе прошлого года нынешний генеральный директор Take-Two Штраус Зелник защищал цену Red Dead Redemption на консолях, которая также продается по цене 50 долларов США.
Red Dead Redemption выйдет на ПК 29 октября. В комплект входит DLC Undead Nightmare.
Покукарекают и купят, как обычно
как и визги о повестках)) Все равно покупают) Кукареканья только на форумах)
Типичная жадная контора, похоже гта 6 вполне может стоит 100 баксов когда старьё за 50$ продают.
Дефективную трилогию съели за подобный неадекватный прайс...и вот это последствия. От недостатка жадности Rockstar/Take-Two точно не умрут.
Теперь даже интересно, сколько при таких раскладах они за VI заломают. Ставить аналогичный ценник как-то нелогично...
От 100-150$ по слухам вполне могут заломить изи.
Я за rdr2 на ПК и ps4 суммарно отдал меньше ( складчина ps4 1000, на ПК лицуха 3000 )
А чего они ожидали!? )))))
Денувы нет, но есть привязка к Rockstar Games. Надеюсь фикс запилят, чтобы играть в народную версию игры.
Я думаю, что они хотят срубить бабла на предзаказах. А потом снизят цену.
Да любая игруха дороже косаря деревянных монет, не стоит того. // Jimmie Johnson