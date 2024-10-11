Игроков возмутила цена ПК-версии Red Dead Redemption

Долгие годы первая Red Dead Redemption была доступна только на консолях, пока несколько дней назад Rockstar Games наконец не объявила дату выхода игры на ПК.

Объявление было очень хорошо воспринято сообществом, но сегодня Rockstar Games раскрыла цену игры на цифровых платформах, и результат оказался совсем не позитивным, поскольку предзаказ на Red Dead Redemption стоит 50 долларов США.

Эта цена за 14-летнюю игру не была принята хорошо, и сотни игроков используют дискуссионную площадку в Steam, чтобы высказаться и раскритиковать это решение Rockstar Games. Хотя сообщество создает «шум», вероятно, Rockstar Games полностью проигнорирует жалобы, и игра продолжит продаваться по цене 50 долларов США.

В августе прошлого года нынешний генеральный директор Take-Two Штраус Зелник защищал цену Red Dead Redemption на консолях, которая также продается по цене 50 долларов США.

Red Dead Redemption выйдет на ПК 29 октября. В комплект входит DLC Undead Nightmare.