Намек на существование ремастера Red Dead Redemption нашли в последнем финансовом отчете Take Two

В последнее время слухи о ремастере Red Dead Redemption, который, по мнению некоторых, должна выйти в свет, набирают обороты, но есть намек от Take Two, который заставляет отнестись к этим слухам довольно серьезно.
Как напомнил пользователь Twitter, в планах издательства на 2024 финансовый год, озвученных на недавнем финансовом собрании в мае, выпуск двух "ранее выпущенных игр". Если быть точнее, то во время финансового собрания представитель Take Two сообщил, что "мы также планируем выпустить две новые версии ранее выпущенных игр в течение 2024 финансового года". Такая формулировка, по всей видимости, может легко относиться к ремастеру или ремейку вестерна с открытым миром. Что имеется в виду под второй игрой остается загадкой. Ремейк/ремастер Bully?
Новая волна слухов началась в конце июня, когда южнокорейский орган по рейтингу и администрированию игр зарегистрировал Red Dead Redemption с новым возрастным рейтингом. Позже Rockstar обновила иконки достижений в Social Club, что снова было воспринято как намек на грядущие новости
Позже, бывший сотрудник IGN Колин Мориарти сообщил, что, согласно опрошенным им источникам, ремастер действительно существует, а анонс Red Dead Redemption ожидается в августе. Достоверность источника, о котором идет речь, не самая лучшая, но на данный момент подсказок становится все больше.
Скорее всего будет ленивый порт с кривым апскейлом текстур и интерфейса при помощи ИИ. Ремастер на движке 2 части занял бы минимум 5 лет разработки, это затормозило бы поддержку ГТО и разработку 6 части, поэтому этому не быть скорее всего.
движок рдр1 RAGE, смысл его портировать на какой либо еще?
Между первой частью и второй большие изменения в движке.
Нету смысла в этом ремастере, когда игра спокойно проходится на эмуляторе в 60 фепасов с клаво/мышью, если говорить о пекашниках. На консолях кто хотел, раз триста уже прошёл. Тут уже нужен ремейк.
ремейк по сути будет если игра будет на движке RAGE. в любом случае рдр1 надо портировать на пк (с запасом на новые консоли) ибо не все готовы с эмулятором устраивать танцы с бубном
Ремастер может получится таким же всратым как гта недавний. Лучше римейк! Это даже не обсуждается.
Думаешь рокстары наступят на те же грабли как и с ремастерами гта 3, вайс сити и сан андреас? Что-то сомневаюсь. Скорее всего выпустят ремейк, ну это моё мнение, поживём увидим.
никто не будет RAGE отдавать грувам либо подобным компаниям, это бред
лол, движок игры скорее всего будет RAGE, его не отдадут никому, не говоря уже о грувах