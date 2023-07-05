Red Dead Redemption 18.05.2010
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Намек на существование ремастера Red Dead Redemption нашли в последнем финансовом отчете Take Two

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butcher69
Новости

В последнее время слухи о ремастере Red Dead Redemption, который, по мнению некоторых, должна выйти в свет, набирают обороты, но есть намек от Take Two, который заставляет отнестись к этим слухам довольно серьезно.

Как напомнил пользователь Twitter, в планах издательства на 2024 финансовый год, озвученных на недавнем финансовом собрании в мае, выпуск двух "ранее выпущенных игр". Если быть точнее, то во время финансового собрания представитель Take Two сообщил, что "мы также планируем выпустить две новые версии ранее выпущенных игр в течение 2024 финансового года". Такая формулировка, по всей видимости, может легко относиться к ремастеру или ремейку вестерна с открытым миром. Что имеется в виду под второй игрой остается загадкой. Ремейк/ремастер Bully?

Новая волна слухов началась в конце июня, когда южнокорейский орган по рейтингу и администрированию игр зарегистрировал Red Dead Redemption с новым возрастным рейтингом. Позже Rockstar обновила иконки достижений в Social Club, что снова было воспринято как намек на грядущие новости

Позже, бывший сотрудник IGN Колин Мориарти сообщил, что, согласно опрошенным им источникам, ремастер действительно существует, а анонс Red Dead Redemption ожидается в августе. Достоверность источника, о котором идет речь, не самая лучшая, но на данный момент подсказок становится все больше.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
GayFish

Скорее всего будет ленивый порт с кривым апскейлом текстур и интерфейса при помощи ИИ. Ремастер на движке 2 части занял бы минимум 5 лет разработки, это затормозило бы поддержку ГТО и разработку 6 части, поэтому этому не быть скорее всего.

3
ivan41kds

движок рдр1 RAGE, смысл его портировать на какой либо еще?

0
Курьер из Вегаса ivan41kds

Между первой частью и второй большие изменения в движке.

0
Shеpard

Нету смысла в этом ремастере, когда игра спокойно проходится на эмуляторе в 60 фепасов с клаво/мышью, если говорить о пекашниках. На консолях кто хотел, раз триста уже прошёл. Тут уже нужен ремейк.

-7
ivan41kds

ремейк по сути будет если игра будет на движке RAGE. в любом случае рдр1 надо портировать на пк (с запасом на новые консоли) ибо не все готовы с эмулятором устраивать танцы с бубном

0
kolinmah ivan41kds

Ремастер может получится таким же всратым как гта недавний. Лучше римейк! Это даже не обсуждается.

0
Kartman9

Думаешь рокстары наступят на те же грабли как и с ремастерами гта 3, вайс сити и сан андреас? Что-то сомневаюсь. Скорее всего выпустят ремейк, ну это моё мнение, поживём увидим.

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ivan41kds Kartman9

никто не будет RAGE отдавать грувам либо подобным компаниям, это бред

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ivan41kds kolinmah

лол, движок игры скорее всего будет RAGE, его не отдадут никому, не говоря уже о грувах

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