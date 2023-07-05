Намек на существование ремастера Red Dead Redemption нашли в последнем финансовом отчете Take Two ©

В последнее время слухи о ремастере Red Dead Redemption, который, по мнению некоторых, должна выйти в свет, набирают обороты, но есть намек от Take Two, который заставляет отнестись к этим слухам довольно серьезно.

Как напомнил пользователь Twitter, в планах издательства на 2024 финансовый год, озвученных на недавнем финансовом собрании в мае, выпуск двух "ранее выпущенных игр". Если быть точнее, то во время финансового собрания представитель Take Two сообщил, что "мы также планируем выпустить две новые версии ранее выпущенных игр в течение 2024 финансового года". Такая формулировка, по всей видимости, может легко относиться к ремастеру или ремейку вестерна с открытым миром. Что имеется в виду под второй игрой остается загадкой. Ремейк/ремастер Bully?

Новая волна слухов началась в конце июня, когда южнокорейский орган по рейтингу и администрированию игр зарегистрировал Red Dead Redemption с новым возрастным рейтингом. Позже Rockstar обновила иконки достижений в Social Club, что снова было воспринято как намек на грядущие новости

Позже, бывший сотрудник IGN Колин Мориарти сообщил, что, согласно опрошенным им источникам, ремастер действительно существует, а анонс Red Dead Redemption ожидается в августе. Достоверность источника, о котором идет речь, не самая лучшая, но на данный момент подсказок становится все больше.