Rockstar продолжает готовиться к анонсу? На сайте обнаружили специальный шрифт связанный с Red Dead Redemption ©

Мы продолжаем говорить о ремастере/ремейке Red Dead Redemption и виной тому сами Rockstar Games. Компания неосознанно или намеренно наводняет свою веб-страницу подсказками, которые сообщают о существовании этого проекта.

Слухи о ремастере/ремейке Red Dead Redemption ходят уже несколько лет, но по-настоящему они разгорелись лишь совсем недавно, когда игра неожиданно получила новый возрастной рейтинг в Южной Корее. Затем намек на существование проекта нашли в последнем финансовом отчете Take Two и инсайдер заверил, что анонс обновленной RDR состоится в августе. А в базе данных официального сайте Rockstar Games на днях обнаружили подсказки другого рода, например, новый логотип.

Что касается новых подсказок, то специалисты по добыче данных несколько часов назад обнаружили новый шрифт под названием RDRUltraHeadline, который весь такой красивый, красный и хорошо подходит для написания заголовка возможного анонса.

Следовательно, вполне вероятно, что Rockstar Games готовит почву для анонса релиза ремастера/ремейка. То есть уверенности в этом нет, но многочисленные подсказки, появившиеся в последние недели, намекают на это.

Red Dead Redemption вышла 18 мая 2010 года на PlayStation 3 и Xbox 360 и считается одной из лучших игр всех времен.