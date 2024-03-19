Rockstar представляет обновление для Red Dead Redemption 2, включающее поддержку AMD FSR 2.2

Приготовьтесь погрузиться в жестокий и беспощадный мир Дикого Запада в приключенческом экшене Red Dead Redemption 2. Вы окажетесь в шкуре Артура Моргана — члена банды Ван дер Линде, который вынужден бороться за выживание в непростых реалиях конца 19 века.
Действие игры разворачивается в 1899 году, когда закон почти не действовал в диких прериях, а цена человеческой жизни была ничтожно мала. Главный герой Артур Морган много лет промышлял грабежами и бандитизмом вместе со своей шайкой. Но после очередного ограбления, закончившегося кровавой перестрелкой, вся банда оказалась в опале. Теперь предстоит непростая борьба за выживание.
Исследуйте огромный открытый мир Дикого Запада — ездите верхом, охотьтесь на диких животных, меняйте основное и дополнительное оружие. Вы сами выбираете свой путь — честного законопослушного гражданина или же безжалостного преступника, у которого все средства хороши для достижения цели.
В игре представлен целый спектр разнообразных занятий в духе вестернов. Участвуйте в перестрелках с бандитами и стражами порядка, выполняйте квесты, знакомьтесь с колоритными персонажами. Прокачивайте навыки стрельбы и верховой езды, участвуйте в дуэлях, охотьтесь на редких зверей. Ваши поступки и моральный облик будут влиять на отношение к вам жителей Дикого Запада.
Вы можете не только развивать боевые навыки Артура, но и менять его внешний вид — переодеваться, стричься и бриться. Следите за бытовыми потребностями персонажа в еде, питье и отдыхе. Добывая провизию или покупая её в магазинах и тавернах, вы поддерживаете форму своего героя.
Особое внимание стоит уделять верному коню, ведь он будет надёжным напарником в ваших приключениях. Когда вы едете, кормите и чистите свою лошадь, ваша связь с ней укрепляется. И по мере того, как эта связь растёт, здоровье и выносливость вашего коня будут увеличиваться.
Добавлять fsr 2.2, когда уже давно третий вышел - ну разумисты!
Лучше бы AMD FSR 3.0 добавили!
а фикс сохранения настроек они не сделали.......
сначала добавили fsr 2.0, теперь 2.2, а че не сразу 3.0 то? моды уже на dls3+генерацию давно уже есть)
А версию ДЛСС так и оставили на 2.2.1, официально не обновив файлик...печально
Добавить поддержку FSR 3.0 нельзя? Какие же лентяи эти Rockstar. Через пару лет добавят поддержку FSR 3.0
Попробуй мод накатить, там и генерацию кадров воткнуть можно. Все равно не дождешься, что то мне подсказывает они и нн добавят никогда фср 3
Она и так нормально идет на любом калькуляторе
как раз вовремя (нет), 3й раз емпресс ее точно не будет перевзламывать, да и она вообще пропала с радаров, ни взломов, ни постов в телеге
Игра по скидке стоила в районе 5 $ можно-бы и купить и не ждать каких-то взломов+ Онлайн входит в эту сумму... я купил и не жалуюсь сейчас 70%...
Игру за 270 рублей в ЕГС можно было взять и не ныть.