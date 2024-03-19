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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 8 749 оценок

Rockstar представляет обновление для Red Dead Redemption 2, включающее поддержку AMD FSR 2.2

KAMA33
Новости

Rockstar неожиданно выпустила обновление для Red Dead Redemption 2, которое содержит множество исправлений, направленных на улучшение стабильности игры, а также добавляет поддержку AMD FSR 2.2. Это обновление поднимает версию игры на ПК, Xbox One и PlayStation 4 до 1.32.

Примечания к обновлению Red Dead Redemption 2 версии 1.32 были опубликованы на сайте поддержки Rockstar и представляют собой краткий список изменений. В дополнение к общим исправлениям стабильности, обновление 1.32 также внедряет поддержку AMD FSR 2.2 и HDR10+ Gaming на совместимых системах. Игроки, использующие разрешение 3200x2400, теперь также могут использовать его без проблем, поскольку ошибка, мешавшая его использованию, исправлена. Red Dead Redemption 2 уже считается одной из лучших игр Rockstar, а последнее обновление делает ее еще лучше.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Dislaik

Добавлять fsr 2.2, когда уже давно третий вышел - ну разумисты!

15
FireLion1993

Лучше бы AMD FSR 3.0 добавили!

8
Cliffhyde

а фикс сохранения настроек они не сделали.......

4
Лидер_Мур

сначала добавили fsr 2.0, теперь 2.2, а че не сразу 3.0 то? моды уже на dls3+генерацию давно уже есть)

2
Stas776

А версию ДЛСС так и оставили на 2.2.1, официально не обновив файлик...печально

2
InboxM

Добавить поддержку FSR 3.0 нельзя? Какие же лентяи эти Rockstar. Через пару лет добавят поддержку FSR 3.0

1
valera antonov

Попробуй мод накатить, там и генерацию кадров воткнуть можно. Все равно не дождешься, что то мне подсказывает они и нн добавят никогда фср 3

0
Сережаа

Она и так нормально идет на любом калькуляторе

0
SkyraX

как раз вовремя (нет), 3й раз емпресс ее точно не будет перевзламывать, да и она вообще пропала с радаров, ни взломов, ни постов в телеге

-4
Ang Dark

Игра по скидке стоила в районе 5 $ можно-бы и купить и не ждать каких-то взломов+ Онлайн входит в эту сумму... я купил и не жалуюсь сейчас 70%...

-1
Jerrido112

Игру за 270 рублей в ЕГС можно было взять и не ныть.

0