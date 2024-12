Отечественная стратегия Red Recon: 1944 получила собственную страницу в Steam

В Steam появилась страница Red Recon: 1944 — новой тактической стратегии от отечественной студии «Варяги». Разработчики представили свой проект совсем недавно, в прошлом месяце, и теперь раскрыли больше подробностей об игре.

В игре нам предстоит руководить группой советских разведчиков. Действие происходит в Восточной Пруссии осенью 44-го, прямо перед наступлением наших войск. Задача простая — добывать информацию о противнике и проводить диверсии в тылу врага. И в этом самом тылу придётся крутиться по-разному. Иногда нужно тихонько пробраться на объект, иногда — принять открытый бой. Ресурсов будет в обрез, враг постоянно на хвосте, а связь с командованием надо держать. Чтобы выжить, можно прикинуться местным жителем или устроить хитрую засаду — тут уж как ситуация потребует.

Что касается отряда, то туда набрали самых разных бойцов: тут и партизан из псковских лесов, и морпех с Балтики, и подпольщица из Смоленска, и даже охотник-снайпер из тайги. У каждого свои навыки и своя история — почему оказался на этой войне.

Игра должна выйти в третьем квартале 2026 года. Также стоит напомнить, что в студии «Варяги» собрались люди, которые раньше работали над «Партизанами 1941», Jagged Alliance 2 и даже Heroes of Might and Magic.