Новые геймплейные кадры вампирского шутера Redfall ©

До релиза осталось всего несколько дней, и вот было представлено "финальное превью" к вампирскому боевику. Геймплейная нарезка позволяет увидеть ряд новых кадров игрового процесса, на которых группа из четырех смельчаков противостоит множеству опасных существ.

Redfall - это последняя игра от Arkane Studios. В последние недели разработчики подтвердили неутешительную новость для геймеров Xbox - в день запуска мы можем ожидать геймплей только при 30 кадрах в секунду и только в будущем будет выпущено обновление с 60 кадрами.

Авторы ролика на каждом шагу подчеркивают, что приключение "по-прежнему остается детищем Arkane", так что если вы планируете путешествовать по зараженному городу в одиночку, вы сможете насладиться геймплеем в характерном стиле. Игра предлагает полноценный сюжет, и для того, чтобы победить самых главных врагов, нам придется не только как следует вооружиться, но и, прежде всего, понять, кем они были до того, как превратились в кровожадных зверей.

В зависимости от количества игроков в Redfall, мы будем испытывать ряд различий в игре, а персонажи обладают разнообразными навыками, которые они будут использовать для нападения на кровососов и помощи своей команде в их страданиях.

Геймплей не только демонстрирует основные моменты игры, но и позволяет взглянуть на разгром вампирских гнезд, избавление от минибоссов из побочных миссий и исследование.