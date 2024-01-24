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Redfall 02.05.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.9 256 оценок

Провальный шутер Redfall получил свежее обновление на Xbox и ПК

butcher69
Новости

Redfall продолжает свой долгий путь искупления: сегодня, 24 января 2024 года, вышло новое обновление, довольно небольшое, но все же важное для общего улучшения производительности и стабильности игры.

Опубликованное сегодня обновление, по сути, является хотфиксом, то есть это не крупное обновление, а исправление, выпущенное для решения каких-то конкретных и более насущных проблем, но, тем не менее, важное для того, чтобы игра от Arkane работала на максимуме своих возможностей.

В примечаниях к патчу сообщается о четырех пунктах, исправленных в этом обновлении, по крайней мере, согласно тому, что разработчики сообщили на данный момент, в ожидании дальнейших возможных изменений в ближайший период.

Итак, в примечаниях к патчу сообщается, что были решены следующие проблемы:

  • Исправлены некоторые проблемы, приводившие к потере прогресса уровня или снаряжения в случае разрыва связи в кооперативной игровой сессии
  • Улучшено управление сложностью игрового мира, которая теперь более последовательно зависит от уровня, достигнутого игроком
  • Исправлены некоторые проблемы с петрификацией вампиров в кооперативных играх
  • Диалог "Поминальная надгробная речь Амелии" теперь корректно запускается в режиме "Новая игра+".

Последнее крупное обновление Redfall вышло в ноябре прошлого года и принесло в игру несколько новых функций и улучшений, включая 60 fps на консолях.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

оно еще живо, говорят там все плохо, сам не играл от того и вопрос

0
saa0891

Пациент давно умер.

-2
BORGER390

Когда-нибудь он узнает

0