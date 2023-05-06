Redfall вошла в "Зал позора" Steam ©

Неудачи для несчастной Redfall продолжаются. После того, как Redfall заслужила множество смешанных отзывов как от критиков, так и от игроков за то, что многопользовательский мультиплеерный шутер лишен идей и изобилует ошибками и слабым геймплеем, что даже становится смешно, теперь Redfall вошла в число игр с самым низким рейтингом в Steam.

Перейдите в "Зал позора" в Steam 250, и вы увидите Redfall на 14-м месте в списке. Номинально сайт отслеживает рейтинг лучших игр в Steam с помощью собственного алгоритма, в котором учитываются как средние оценки обзоров, так и их количество. Тем не менее, этот же алгоритм может быть применен и к отрицательным отзывам, в результате чего Redfall оказалась между Gasp и Umbrella Corps.

Надо отдать должное разработчикам Redfall из Arkane Studios, Umbrella Corps доказывает, что даже Capcom может выпустить плохую игру, но Redfall - это действительно нечто особенное. И дело тут не только в багах, которых в игре очень много и которые порой просто уморительны, и не только в графике и пустом открытом мире. Это не отсутствие матчмейкинга в кооперативной игре и не тупой ИИ, который не может понять, как атаковать игрока, пока тот стоит за машиной.

Все вместе взятое просто вопиет о том, что незавершенный продукт был выпущен на рынок еще до того, как был готов хотя бы отдаленно. Такое чувство, что в Arkane намеренно выпустили Redfall, чтобы она умерла в период короткого затишья в игровой индустрии, перед тем как новая Zelda поможет нам забыть о существовании Redfall. Если это так, то Redfall делает все возможное, чтобы поскорей кануть в вечность. После того, как Redfall провела ровно один день в списке самых продаваемых игр в Steam, ее нигде не видно, кроме как в нижней части рейтинговых сайтов, причем это самая низко оцененная игра Arkane.

Redfall должна была стать одним из главных релизов Microsoft в этом году, что заставило фанатов переживать за Starfield, грядущую космическую RPG от Bethesda. Как помнят фанаты, ни одна игра Bethesda не выходила без серьезных багов и глюков, но если Redfall - это то, что может пройти контроль качества, только представьте, каким суровым может быть Starfield.

Провал Redfall заставил главу Xbox Фила Спенсера извиниться перед фанатами и признать, что даже внутри компании никто не ожидал, что Redfall провалится так сильно, как это произошло.