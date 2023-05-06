Redfall вошла в "Зал позора" Steam

Неудачи для несчастной Redfall продолжаются. После того, как Redfall заслужила множество смешанных отзывов как от критиков, так и от игроков за то, что многопользовательский мультиплеерный шутер лишен идей и изобилует ошибками и слабым геймплеем, что даже становится смешно, теперь Redfall вошла в число игр с самым низким рейтингом в Steam.
Перейдите в "Зал позора" в Steam 250, и вы увидите Redfall на 14-м месте в списке. Номинально сайт отслеживает рейтинг лучших игр в Steam с помощью собственного алгоритма, в котором учитываются как средние оценки обзоров, так и их количество. Тем не менее, этот же алгоритм может быть применен и к отрицательным отзывам, в результате чего Redfall оказалась между Gasp и Umbrella Corps.
Надо отдать должное разработчикам Redfall из Arkane Studios, Umbrella Corps доказывает, что даже Capcom может выпустить плохую игру, но Redfall - это действительно нечто особенное. И дело тут не только в багах, которых в игре очень много и которые порой просто уморительны, и не только в графике и пустом открытом мире. Это не отсутствие матчмейкинга в кооперативной игре и не тупой ИИ, который не может понять, как атаковать игрока, пока тот стоит за машиной.
Все вместе взятое просто вопиет о том, что незавершенный продукт был выпущен на рынок еще до того, как был готов хотя бы отдаленно. Такое чувство, что в Arkane намеренно выпустили Redfall, чтобы она умерла в период короткого затишья в игровой индустрии, перед тем как новая Zelda поможет нам забыть о существовании Redfall. Если это так, то Redfall делает все возможное, чтобы поскорей кануть в вечность. После того, как Redfall провела ровно один день в списке самых продаваемых игр в Steam, ее нигде не видно, кроме как в нижней части рейтинговых сайтов, причем это самая низко оцененная игра Arkane.
Redfall должна была стать одним из главных релизов Microsoft в этом году, что заставило фанатов переживать за Starfield, грядущую космическую RPG от Bethesda. Как помнят фанаты, ни одна игра Bethesda не выходила без серьезных багов и глюков, но если Redfall - это то, что может пройти контроль качества, только представьте, каким суровым может быть Starfield.
Провал Redfall заставил главу Xbox Фила Спенсера извиниться перед фанатами и признать, что даже внутри компании никто не ожидал, что Redfall провалится так сильно, как это произошло.
А мне кажется Фил молодец. Любой человек, который смог ТАК подгадить хбокс - достоин уважения. Это талант.
засланец сони?
Не, я в целом не люблю приставки.
Фил двойной агент.
Так то поделом, нефиг выпускать всякую шляпу.
У них нет человека который бы сказал, это полная хрень а это не полная, а это что то среднее, все задницы друг дружке подлизывают?
Его б сразу попёрли за "токсичность". Сейчас такое поганое время, когда нельзя критиковать даже ну прям откровеннейшее вырвиглазное дерьмо. Теперь только "терпи@хвали" - вот линия поведения разработчиков, за которую прыщавые зумеры-маргиналы из твиттеров их не отменят.
Ну хз. Вон недавно писали, что сони отменила много своих игр.
зачем? можно выпустить и ведь всё равно кто-то это покупал
Я больше склоняюсь к мысли, что отменили не из-за сомнительных решений в процессе разработки, а просто из-за того, что попытались охватить какой-то просто колоссальный и невывозимый человеком объём работы.
Сразу вспомнил мем про корпорацию где чувака с норм идеей из окна выкидывают))
А там вообще есть полноценная нормальная сюжетная компания?
Уже тысячу раз сказали, сюжет очень простой, написанный на коленке, она по всем ребрам проекта, не выше 2 баллов, по сути тот же saint row последний, делали угнетённой бандой, в супер сжатые сроки, угнетенных маркетологов, сейчас загляни в любую игровую компанию со своими каловыми трипер проектами, там везде пропихнутые люди по повестке, разноцветная дрестня, которая губит игровую индустрию.
Какое такое зло аркейны сделали, что майки их заставили это уг разрабатывать?))
Да хоспаде у каждого есть провальные игры. Помните как были времена, когда никто не верил что биовары могут выпускать плохие игры. А потом вышел драгон гей 2. Близзард была гарантом крутых игр тоже макнулась в гoвно. У капкомов куча провалов. Такова судьба всех людей, которые занимаются какой либо деятельностью так как не ошибается тот кто ничего не делает. Главное не завафлиться, подняться и запилить годную игру.
Драгон эдже 2 не была плохой игрой. Всё что там плохого, копипаста локаций. Количество модов для игры это доказывает. А вот инквизиция уже кал.
Драгон гей 2 было повесточкиным шлаком до того как это стало мейнстримом. Локации узкие, маленькие однообразные не красивые и их можно пересчитать по пальцам одной руки, сюжет наибаналтнейший, тупой линейный про "понаехавших", унылый ГГ, уныле персонажи, никакого эпика, никакой рпг, никакой графики, никакой музыки, интересных квестов. Эта игра для куколдов, зумеров, геев, заднеприводных любителей Андерса, и Фенриса. Я когда в первый раз запустил сначало понять не мог что я запустил и думал что этот город в начале только пролог и скоро начнётся большое эпичное приключение. В итоге игра кончилксь, а приключение так и не началось. Короче это был первый гвоздь в крышку гроба биотварей.
P. S. Самое смешное что есть игры события, которых довольно локальные и происходят в городах типа ассассинов и гта. Но вы блин посмотрите на уровень проработки этих городов и городов в драгогее. Да некоторые jrpg, которые славятся пустым миров уже давно такого себе не позволяют.
так и от игроков за то, что многопользовательский мультиплеерный шутер лишен идей и изобилует ошибками и слабым геймплеем, что даже становится смешно
будто атомик харт другой, будто новая игра по зв другая, будто хогвардс другой......будто еще куча "новинок" иные . Разрабы атомика даже не стеснялись писать что было взято из других игр
Норм, , Battlefield на 28 месте.
значит они ждали провала, но ни такого сильного , следим за подобными новостями по Starfield, печально (((