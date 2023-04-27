Стали известны официальные системные требования Redfall для ПК ©

Arkane обнародовала официальные системные требования для ПК для своей предстоящей FPS-игры Redfall, которые кажутся разумными. Ну, помимо хранилища, так как игре потребуется 100 ГБ свободного места на жестком диске.

В качестве минимальных требований к ПК Arkane указала Intel Core i5 8400 с 16 ГБ ОЗУ и AMD RX580 или NVIDIA GTX1070. Судя по всему, предположительно при низких настройках игра будет нормально работать на графических процессорах с 6 ГБ видеопамяти.

Arkane рекомендует использовать Intel Core i7 9700 или AMD Ryzen 7 2700X с 16 ГБ и AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce RTX2070 или графический процессор Intel ARC. Более того, рекомендуемые настройки предназначены для графических процессоров с 8 ГБ видеопамяти.

Наконец, для настроек Ultra Arkane предлагает использовать AMD RX6800XT или NVIDIA GeForce RTX3080. И хотя требования к ЦП аналогичны рекомендуемым характеристикам, Arkane предлагает использовать 32 ГБ оперативной памяти.

К сожалению, Arkane не указала графические настройки, разрешение и частоту кадров, на которые нацелены эти спецификации ПК.

Bethesda выпустит Redfall 2 мая. В игре также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Кроме того, Redfall будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 3 при запуске. Команда также планирует добавить некоторые эффекты трассировки лучей через обновление после запуска.