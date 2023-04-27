Стали известны официальные системные требования Redfall для ПК

Arkane обнародовала официальные системные требования для ПК для своей предстоящей FPS-игры Redfall, которые кажутся разумными. Ну, помимо хранилища, так как игре потребуется 100 ГБ свободного места на жестком диске.
В качестве минимальных требований к ПК Arkane указала Intel Core i5 8400 с 16 ГБ ОЗУ и AMD RX580 или NVIDIA GTX1070. Судя по всему, предположительно при низких настройках игра будет нормально работать на графических процессорах с 6 ГБ видеопамяти.
Arkane рекомендует использовать Intel Core i7 9700 или AMD Ryzen 7 2700X с 16 ГБ и AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce RTX2070 или графический процессор Intel ARC. Более того, рекомендуемые настройки предназначены для графических процессоров с 8 ГБ видеопамяти.
Наконец, для настроек Ultra Arkane предлагает использовать AMD RX6800XT или NVIDIA GeForce RTX3080. И хотя требования к ЦП аналогичны рекомендуемым характеристикам, Arkane предлагает использовать 32 ГБ оперативной памяти.
К сожалению, Arkane не указала графические настройки, разрешение и частоту кадров, на которые нацелены эти спецификации ПК.
Bethesda выпустит Redfall 2 мая. В игре также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Кроме того, Redfall будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 3 при запуске. Команда также планирует добавить некоторые эффекты трассировки лучей через обновление после запуска.
Удачи в продажах с такими системками,я бы видя как игру приняли игроки в рекомендуемые максимум что поставил это gtx 760, может хоть кто-то бы тогда в этот кал и сыграл.
А что не так с системками? Карты семилетней давности?
Там графон калл, зато системки дай Бог!!!
Графон в игре посредственный, много просят
Русский не вырезали ещё?
Ультра работают только на 11 винде?кек лол
Ультра хотите?А я вам их не дам,патамуша у вас окон одинадцатых нет
Вот и дожили до времен, что 1070 в минималках.
Так ей уже лет 7, удивительно что она вообще где-то мелькает
Некоторые сидя на ней считают, что у них мощное и актуальное железо, а разработчики игр просто в оптимизацию не умеют. Но в целом 1000-серия действительно долгоиграющая получилась, 1080 Ti до сих пор вон в FullHD тянет практически все на ультра.
Ну так на старте 1080ти тянула все в 4к. 1080ти мощнее 3060, ещё бы она не тянула все в фуллшд.
сидоры ани все сидоры
Так а где легендарная 1050ти
Более менее
Ну вроде норм. Жаль только под конкретные разрешения и фпс не расписали как сейчас многие делают