В ранний доступ вышла новая отечественная RTS Relictor

В VK Play стала доступна для приобретения игра «Relictor» жанра Action RTS, в которой вам предстоит управлять мобильной базой, строить юниты, воевать с живностью и продвинутыми противниками - представляющими собой не всегда враждебные фракции.
Каждый юнит создаётся с определённой целью:
- Исследовательские будут искать и изучать реликвии и аномалии.
- Разведчики будут искать ресурсы и сигнализировать о приближении врагов.
- Харвестеры добывают ресурсы и снабжают базу.
- Боевые юниты могут выполнять различные роли: от танков до снайперов и отвлекающих манёвров.
В базе есть научное оборудование, позволяющее анализировать найденные технологии для практического применения. Таким образом, создаются новые чертежи, улучшения и модификации для базы.
Вы можете брать под свой личный контроль любой построенный юнит и совершать действия или производить атаку от первого лица.
Противники — это прокачанный искусственный интеллект, использующий те же инструменты, что и игрок. Кроме того, на планете обитает очевидно недружественная флора и фауна, представляющая не меньшую опасность.
Скидка в 60% – отличный повод приобрести игру, но не забывайте, что она будет уменьшаться с каждым последующим обновлением.
Я конечно извиняюсь, но если исключить довольно неплохие заставки, то вся игра, и особенно геймплей, выглядит как мобильное деpьмo.
Искусственный интеллект в игре сродни "Lite версиям" нейросетей, такое мобилки точно не вытянут)
А графика может напрячь RTX3060Ti если поставить пару галочек в настройках.
так все хайповые игры за последние года три именно так и выглядят. хомяки хавают красивые жёпы или заставки, а геймплей в этих играх унылый, однообразный и примитивный
поэтому во всех этих играх через несколько месяцев упал онлайн до дна
Самая топовая игра - это тапать хомяка)
vk play как знак качества прям только отрицательный 🪤 еще и кал теперь в сранний доступ кидают чтоб шкурануть лисичкой с прон хаба
И ИИ ИИИ ИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ