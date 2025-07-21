От кунг-фу к футболу: Sloclap объяснила, почему сделала ставку на Rematch

Студия Sloclap, завоевавшая признание благодаря зрелищному боевику Sifu, неожиданно сменила курс — теперь разработчики делают ставку на Rematch, многопользовательскую онлайн-игру про уличный футбол. И хотя проект уже успел привлечь внимание — более миллиона игроков за сутки после релиза — переход от мрачного кунг-фу к динамичным матчам вызвал у фанатов неоднозначную реакцию. Креативный директор Пьер Тарно решил объяснить, почему студия выбрала именно такой путь.

В интервью GamesRadar+ Тарно признал: поклонники Sifu были «вполне логично разочарованы» презентацией Rematch на The Game Awards 2024. Особенно раздражение вызвала подводка «от команды, создавшей Sifu» — многие решили, что речь пойдет о сиквеле. По словам Тарно, это была ошибка в коммуникации, и команда должна была заранее подготовить аудиторию к смене жанра и направления.

Но дело не только в неудачном анонсе. По словам главы Sloclap, Sifu изначально не планировалась как серия. Студия вложила в игру всё, что хотела: поддержка обновлениями, расширение контента, полноценный финал. На данном этапе, считает Тарно, логично «дать проекту отдохнуть». Однако он не исключает возвращения к нему в будущем.

Более того, Sloclap хочет избавиться от ярлыка «студия экшенов в одном жанре». Её предыдущие проекты — Absolver, Sifu, и теперь Rematch — на первый взгляд очень разные, но объединены фирменным почерком студии: видом от третьего лица, вниманием к тактильности геймплея и необычными идеями. Sloclap интересуют в первую очередь оригинальные проекты, а не продолжения ради ожиданий.

Сейчас разработчики полностью сосредоточены на развитии Rematch. Уже опубликована дорожная карта: студия готовит кроссплей, новые рейтинговые режимы, улучшения качества жизни и систему жалоб на игроков. Поддержка проекта обещает быть активной, и команда явно делает ставку на его долгосрочный успех.

Переход от жестких боевых единоборств к аркадному футболу может показаться резким, но Sloclap не боится рисковать. Вместо повторения прошлого студия ищет новые формы — и, похоже, готова защищать своё творческое решение на всех уровнях.