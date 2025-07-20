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Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
6.3 55 оценок

Rematch привлекла 5 миллионов игроков

monk70 monk70

Спустя месяц после релиза, компания Sloclap объявила, что число уникальных игроков в Rematch, многопользовательской футбольной игре, достигло 5 миллионов. Вот что пишут разработчики:

Прошёл месяц с момента запуска Rematch, и с тех пор число уникальных игроков достигло 5 миллионов! Оттачиваете ли вы навыки свободного дриблинга, отражаете удары соперников или делаете победные передачи для своей команды, мы благодарим вас за то, что вы с нами! Мы продолжим усердно работать над тем, чтобы сделать Rematch лучше, и будем надеяться на вашу помощь. Увидимся на поле!

Пару дней назад команда анонсировала несколько новых функций и обновлений, которые появятся в ближайшее время и в ближайшие месяцы, начиная с долгожданной кроссплатформенной игры и возможности приглашать игроков, которая появится к сентябрю.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
211186

Г…ноигра

5
Человек-Анекдот

Если зайти на твой профиль и посмотреть твои любимые игры, то ты как раз любишь Г…ноигры

3
Freund Benno

в рейтинге дудос и читеры - у нашего вратаря выбили мяч из рук через после того как он его поймал хотя у него должен был быть иммунитет, дырявая игра с кривым сетевым кодом

2
Jose Mane

Неудевительно что игра для детей набирает 100500 заходов

Ellie Williams

поиграл в бетку хрень какая то лучше дальше в рокет лигу