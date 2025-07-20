Rematch привлекла 5 миллионов игроков

Спустя месяц после релиза, компания Sloclap объявила, что число уникальных игроков в Rematch, многопользовательской футбольной игре, достигло 5 миллионов. Вот что пишут разработчики:

Прошёл месяц с момента запуска Rematch, и с тех пор число уникальных игроков достигло 5 миллионов! Оттачиваете ли вы навыки свободного дриблинга, отражаете удары соперников или делаете победные передачи для своей команды, мы благодарим вас за то, что вы с нами! Мы продолжим усердно работать над тем, чтобы сделать Rematch лучше, и будем надеяться на вашу помощь. Увидимся на поле!

Пару дней назад команда анонсировала несколько новых функций и обновлений, которые появятся в ближайшее время и в ближайшие месяцы, начиная с долгожданной кроссплатформенной игры и возможности приглашать игроков, которая появится к сентябрю.