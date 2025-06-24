Rematch забила в девятку: миллион продаж и десятки миллионов голов

Футбольная арена нового поколения — игра REMATCH от Sloclap — всего за первый уик-энд после релиза разошлась тиражом более одного миллиона копий по всему миру. Общее число игроков на всех платформах уже превысило 2,5 миллиона, и это лишь начало.

Вышедшая 19 июня 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), REMATCH мгновенно захватила внимание геймеров и футбольных фанатов. Игра предлагает уникальный взгляд на футбольный симулятор, превращая каждый матч в адреналиновое шоу без офсайдов и фолов.

Впечатляющая статистика первой недели:

11,78 млн матчей

58,58 млн голов

33,54 млн голевых передач

69,12 млн сейвов

REMATCH переносит игроков в цифровые арены будущего, где матчи проходят в форматах 3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5. Управление ведётся от третьего лица, что создаёт эффект полного погружения и делает каждый рывок, пас и удар по-настоящему личным.

Высокая динамика, мгновенные решения и слаженная командная игра — вот что делает REMATCH настоящим хитом. Sloclap явно нашла формулу идеального виртуального футбола.