Стильному киберпанк-экшену Remember Me исполнилось 10 лет ©

Remember Me - дебютный проект французской студии Don’t Nod (ранее Dontnod Entertainment). Разработка началась ещё в далёком 2008, когда компания только появилась. Первоначально игра называлась Adrift, а концепция проекта представляла собой мир, затопленный из-за глобального потепления, с ключевой игровой механикой, заключающейся в том, что персонаж игрока использует водные мотоциклы для навигации по прибрежному городу. Позже команда заинтересовалась концепцией памяти как центральной темой и соответствующим образом изменила дизайн игры, хотя игровой директор Жан-Максим Морис не хотел размещать место действия в Париже, поскольку там располагалась студия. Первоначально проект был разработан как ролевая игра, и Sony издала его исключительно для PlayStation 3, а полноценная разработка началась в феврале 2010 года. После творческих разногласий между Dontnod и Sony, а также последующей отмены игры в феврале 2011 года из-за сокращения бюджета, проект был представлен на выставке Gamescom 2011 в надежде, что он привлечет внимание, необходимое для заключения еще одной издательской сделки. Dontnod стал партнером Capcom Europe, поскольку Capcom приобрела интеллектуальную собственность в 2012 году и предоставила финансирование для проекта, переосмыслив его как приключенческую игру для выпуска на нескольких платформах.

Тема игры была вдохновлена социальными сетями, которыми изобилует современный мир, в качестве примеров приводятся Facebook, Tumblr и Twitter. Морис объяснил, что, хотя некоторые элементы выглядели фантастически, проект был основан на реальном мире с точки зрения того, как социальные сети могут развиваться в ближайшие десятилетия. Remember Me считалась цифровым представлением человеческой личности по сравнению с Life Is Strange от Dontnod. На игру повлияли классические аниме-киберпанки, такие как «Акира» и «Призрак в доспехах», а также одно из литературных произведений, упоминаемых в игре, — роман Джорджа Оруэлла «1984». Когда в интервью его спросили, почему он сделал главным героем женщину, Морис ответил, что хотел игру в жанре киберпанк, которая была бы больше об «эмоциях, интимности, идентичности и о том, как технологии пересекаются с ними», поэтому это имело больше смысла для персонажа женского пола. Однако, когда Remember Me показали потенциальным издателям, многие отговорили от поддержки проекта, заявив, что мужской персонаж будет более успешным.

Геймплей:

Музыка была написана Оливье Деривьером, который записал партитуру с оркестром из 70 человек, затем модифицировал и изменил ее с помощью электронного оборудования. В интервью Game Informer Деривьер сказал: «Во время моего первого контакта [с игрой] я был совершенно сбит с толку таким количеством информации, и я чувствовал, что музыка должна отражать эту путаницу». Деривьер сообщил, что игроки не услышат основную тему до конца игры, учитывая разброс композиции по элементам в остальной части партитуры, чтобы отразить характер игры и историю Нилин. За свою работу Деривьер был удостоен награды IFMCA 2013 года за лучший оригинальный саундтрек к видеоигре или интерактивным медиа.

Музыкальная композиция Nilin the Memory Hunter:

Remember Me был создан с использованием Unreal Engine 3, чтобы уменьшить рабочую нагрузку, связанную с созданием новой интеллектуальной собственности в зарождающейся студии, в которой работало чуть менее 100 сотрудников (сейчас уже более 300). С целью оценить движок, Dontnod сотрудничала с командой инженеров Epic Games на разных этапах производства.

В 2020 году состоялся релиз русской озвучки от творческого коллектива R.G. MVO, так что если вы хотите прикоснуться к незабываемому приключению в декорациях Парижа будущего, вдохновлённого научно-фантастическими произведениями Уильяма Гибсона, самое время опробовать/перепройти эту замечательную игру!