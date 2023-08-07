Авторы Remnant 2 "рассматривают" возможность поддержки кроссплея

Разработчик Remnant 2 компания Gunfire Games "активно" работает над созданием кроссплея для своего популярного кооперативного шутера.
Подтверждение этому поступило от президента Gunfire Games и директора Remnant 2 Дэвида Адамса, который недавно провел AMA на сабреддите Remnant. Один из вопросов, который был задан, касался того, рассматривает ли Gunfire Games возможность добавления кросс-игры в Remnant 2. Адамс подтвердил, что эта функция находится в разработке.
"Да, мы рассматриваем эту возможность", - написал Адамс. "Есть проблемы с различными платформами и тем, что они требуют для обеспечения кросс-игры, но работа над этим активно ведется".
Адамс также предоставил обновленную информацию о проблеме с приглашениями для PS5-версии Remnant 2. Адамс признал, что проблема "зарыта" и что "в обозримом будущем" Gunfire Games планирует просто поддерживать возможность присоединиться к игре друга через меню присоединения.
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