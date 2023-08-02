Инструмент графического редактора Remnant 2 позволяет повысить производительность, отключив определенные эффекты ©

Remnant 2 очень хорошо продаётся. Буквально вчера Gunfire Games и Gearbox Publishing объявили, что шутер от третьего лица уже продан тиражом более миллиона копий, а количество игроков, зарегистрированных на ПК, в два раза превысило пиковое количество одновременных игроков первой игры в Steam.

Однако одним из её недостатков на ПК является то, что производительность может быть лучше для уровня визуальных эффектов, учитывая, что игра не поддерживает трассировку лучей или Lumen Unreal Engine 5. Даже на конфигурациях высокого класса иногда могут вызывать проблемы.

К счастью, популярность игры привела к очень активному сообществу моддеров, и некоторые предприимчивые люди выяснили, как отключить определенные эффекты для повышения производительности. Обычно в играх на Unreal Engine 4 было бы относительно просто настроить файлы .ini. Однако игры на Unreal Engine 5 — это совсем другое дело.

Пользователь Nexus Mods yakuzadeso создал так называемый Remnant II Graphics Editor Tool, программу, позволяющую создавать файлы модов, которые полностью отключают следующие настройки:

Сглаживание

Повышение частоты дискретизации TAA

Глубина резкости

Отблеск от линз

Хроматическая аберрация

Зернистость

Виньетка

Блум

Окружающая окклюзия

Виртуальные карты теней

SSGI

Объемный туман

Туман

и другие

Конечно, смягчение или даже отключение некоторых из этих эффектов может негативно сказаться на визуальных эффектах. Одного из самых больших приростов производительности можно добиться, отключив SSGI (Screen Space Global Illumination). Пользователь Nexus Mods Riadon опубликовал следующее сравнение, показывающее, что визуальная разница минимальна, в то время как частота кадров может увеличиться на 30-40% на GeForce RTX 4090 при рендеринге игры в исходном разрешении 4K.

SSGI (59 к/с)

без SSGI (81 к/с)

Чтобы заставить Remnant II Graphics Editor Tool работать, вам нужно будет нажать «Создать мод» после того, как вы определились со своими настройками, затем возьмите только что созданный файл zCustomGraphics_P.pak и переместите его в Remnant2\Content\Paks\~mods. Кроме того, чтобы включить какие-либо моды в этой игре, сначала убедитесь, что вы установили модификаторы активов от Narknon.