Новый трейлер Remnant 2 посвящён архетипу охотника ©

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер Remnant 2, в котором представлен архетип охотника.

Главный навык охотника — «Право мертвых», когда нанесение 55 урона по слабым местам оружием дальнего боя продлевает действие других активных навыков охотника на 3,5 секунды. Метка охотника помечает всех врагов в радиусе 35 метров, позволяя вам видеть их сквозь стены и увеличивая урон в ближнем и дальнем бою на 15 ед.

Объедините это с Dead to Right, и вы получите почти постоянное увеличение урона, пока вы наносите дальний урон по слабым местам. Охотник также дает 15-процентный шанс критического удара по отмеченным врагам для всех союзников. Если этого недостаточно, они также становятся невидимыми и увеличивают эффективную дальность всего оружия.

Remnant 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 25 июля.