Смотрим атмосферный релизный трейлер сюжетного дополнения The Awakened King для Remnant 2

Gearbox Publishing и Gunfire Games с радостью сообщают, что The Awakened King, первое платное DLC для Remnant 2, уже доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 575 рублей.

Все, кто приобрел Ultimate Edition игры Remnant 2, получают доступ к DLC без дополнительной платы. В честь выхода The Awakened King, начиная с 21:00 сегодняшнего дня, те, кто еще не приобрел Remnant 2, могут купить игру со скидкой 30% в Steam.

"Все мы в Gunfire очень рады тому, что наше замечательное сообщество продолжает поддерживать Remnant 2, и мы с удовольствием начинаем новую главу игры с первым из трех DLC", - сказал Дэвид Адамс, президент Gunfire Games и директор по игре Remnant 2. "The Awakened King - это первое крупное расширение для Remnant 2, которое открывает новую сюжетную линию и область в Лосоме, архетип Ритуалиста, который мы с нетерпением ждем, чтобы игроки опробовали, и многое другое. Мы надеемся, что игрокам понравится новое DLC, и что в будущем нас ждет еще больше нового контента!"

Уникальной особенностью DLC The Awakened King, как и всех последующих DLC для Remnant 2, является то, что игроки, не имеющие DLC, могут пройти сюжетную линию, объединившись с теми, кто ее имеет. Однако для того, чтобы воспользоваться любыми предметами, полученными с помощью DLC, им необходимо самим стать владельцами DLC.