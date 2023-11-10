В Remnant 2: The Awakened King можно играть в кооперативе, даже не имея DLC

Компания-разработчик Gunfire Games сообщила, что в грядущее DLC для Remnant 2, The Awakened King, можно играть в кооперативном мультиплеере, даже не имея на руках DLC.
По словам представителей студии, если у игроков нет DLC, то они все равно могут присоединиться к тем, у кого оно есть. Недостатком является то, что игроки, не владеющие игрой The Awakened King, не смогут воспользоваться новыми предметами, которые могут выпадать во время их приключений в DLC. Для получения возможности использовать новые предметы из DLC игрокам придется приобрести DLC самостоятельно.
Remnant 2: The Awakened King было анонсировано в начале этого месяца и выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S уже 14 ноября. В центре сюжета DLC - история Единственного Истинного Короля, который, находясь в "предсмертной дремоте", был отравлен Корнем.
В DLC появятся новые зоны, подземелья и сюжетный контент. Игроки также смогут открыть архетип "Ритуалист", позволяющий использовать эффекты статусов для борьбы с врагами. Кроме того, в DLC появятся новые моды на оружие, амулеты и кольца.