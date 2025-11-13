Гоночный симулятор Rennsport вышел из раннего доступа

Игра получила полноценный релиз, позиционируется как проект нового поколения автосимуляторов сочетающий ультрареалистичную физику с передовой графикой на движке Unreal Engine 5. Игра ориентирована как на любителей хардкорных симуляторов, так и на киберспортивное сообщество.
- ПК версия сменила модель распространения с условно-бесплатной на одноразовую покупку, игра также вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
- Реалистичная физическая модель: Игра предлагает высокий уровень симуляции поведения автомобиля, разработанный с использованием данных от производителей и отзывов профессиональных пилотов.
- Все культовые гоночные трассы мира воссозданы с использованием технологии профессионального лазерного сканирования, что гарантирует миллиметровую точность каждого изгиба и неровности поверхности, обеспечивая аутентичный опыт вождения, будет 13 трасс в стандартном издании и 15 трасс в Deluxe Edition.
- Игрокам доступно около 19 тщательно воссозданных лицензированных автомобилей различных классов, включая GT3, TCR, прототипы и гиперкары.
- Моддинг и пользовательский контент: Игра предоставляет площадку для сообщества, где водители, моддеры и энтузиасты могут обмениваться своим контентом.
- Rennsport поддерживает полноценную кроссплатформенную игру между ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
- Игра включает различные режимы, такие как карьера, индивидуальные гонки, онлайн-лиги и чемпионаты, а также возможность настройки болидов.
- Доступно два издания: Standard Edition за 1600 рублей и Deluxe Edition за 2250 рублей в нём получите: Porsche 911 GT3 R rennsport, Nordschleife Pack, а также будущие дополнения Endurance Classics Part 1 и Touring Classics Part 1.
Rennsport стремится занять место среди ведущих гоночных симуляторов, предлагая комбинацию передовых технологий и глубокой интеграции в мир цифровых автогонок.