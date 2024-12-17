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об игре
Rennsport 10.07.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили, Условно-бесплатная
5.9 27 оценок

Гоночный симулятор RENNSPORT вышел в ранний доступ

Pavel Rally
Новости

В цифровых магазинах Steam и Epic Games Store стала доступна бесплатно ранняя версия игры RENNSPORT — это будущее гоночных симуляторов, благодаря фотореалистичной графики и продвинутой физики! Игра предлагающая высочайший уровень многопользовательских соревнований, автолюбители собираются, чтобы соревноваться, жить и делиться своей страстью к гонкам! Управляйте автомобилями разных классов, такими как GT3, TCR, Hypercars и множества других! Исследуйте мир гонок в таких знаковых местах, как Autodromo Nazionale Monza, Circuit de Spa-Francorchamps и Daytona International Speedwayи и на прочих уважаемых многими трассах! Скорее покажите свои навыки вождения всему миру!

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
wanscov

Играть бесплатно и покупать машины за реал, огонь!

0
Az_Az

Это ты ещё про iRacing не слышал )

1