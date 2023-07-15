Представлен трейлер гоночной игры RENNSPORT с новым контентом ©

Разработчики игры RENNSPORT собираются добавить больше контента в свою закрытую бета-версию игры до конца 2023 года, на проходящем в этот уик-энд Фестивале скорости в Гудвуде, был представлен трейлер с новым контентом.

Porsche 963 LMDh - гиперкар из гонок на выносливость который в настоящее время участвует в соревнованиях WEC и IMSA, автомобиль оснащён 4,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом + электродвигатель и может развивать скорость более 320 км/ч. Трасса Goodwood Hill Climb представляет собой сложную трассу длиной 2,8 мили с множеством поворотов и перепадов высот.