Авторы Replaced объяснили причины переноса и предложили обновленную информацию о ходе разработки ©

В августе стало известно, что выход 2.5D-платформера Replaced отложен до 2024 г. Разработчик Sad Cat Studios опубликовал новое заявление, в котором объяснил причину задержки. В нем также сообщается о ходе разработки игры. В своем заявлении студия отмечает, что тот факт, что Replaced является ее первой игрой, создает значительную нагрузку на команду разработчиков, и она не может позволить себе выпустить некачественную игру.

После анонса Replaced в 2021 г. и последующего трейлера в 2022 года у нас была невероятно высокая планка ожиданий сообщества.И в этот момент мы поняли, что не можем позволить себе выпустить некачественную игру. Мы действительно хотим, чтобы Replaced стала чем-то особенным и запоминающимся для всех. Это наша первая игра, и мы хотим сделать каждый ее аспект как можно лучше.

Далее в заявлении говорится о масштабах игры и о том, что "мы хотим избежать ловушки завышенных обещаний по функциям, а затем низких результатов". Студия заявляет, что большинство систем игры уже функционирует, и что сейчас команда находится в стадии интенсивного производства активов.

О задержке Replaced стало известно благодаря квартальному финансовому отчету материнской компании Thunderful Group, опубликованному в прошлом месяце. Изначально игра должна была выйти в 2022 году, но еще в мае 2022 года она была перенесена на 2023 год. Новая дата выхода в 2024 году - это уже вторая задержка, с которой столкнулась игра Replaced.

Replaced выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а на старте будет доступна для игры через PC и Xbox Game Pass.