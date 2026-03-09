Новый трейлер киберпанкового платформера Replaced подтвердил дату релиза 14 апреля

Издатель Thunderful Games и студия Sad Cat Studios представили новый трейлер Replaced, который подтвердил обновлённую дату выхода игры. Киберпанковый 2.5D-платформер появится 14 апреля на PC, Xbox Series X|S и сразу станет доступен в каталоге Xbox Game Pass.

Изначально релиз планировался на 12 марта, однако разработчики решили перенести запуск, чтобы доработать и оптимизировать игровой процесс. Новый трейлер показывает, что проект уже практически готов и дополнительных задержек не ожидается.

События Replaced разворачиваются в альтернативной антиутопической версии 1980-х годов. Технологии и урбанистический упадок сосуществуют в мире, которым управляют безжалостные корпорации. Игрок берёт на себя роль искусственного интеллекта R.E.A.C.H., оказавшегося запертым в человеческом теле. Ему предстоит исследовать мрачный Феникс-Сити и раскрыть тайны своего существования.

С момента анонса в 2021 году игра привлекла внимание необычным визуальным стилем: детализированная пиксельная графика сочетается с плавной анимацией, динамическим освещением и атмосферой мрачного киберпанка. Геймплей объединяет динамичные рукопашные схватки, платформенные испытания и драматичную историю.